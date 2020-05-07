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Dünya

Fransa'daki Türk kuruluşlarından hükümete 'Müslümanlara ayrımcılık' tepkisi

Fransa'daki Türk kuruluşları, Başbakan Philippe'in Hristiyan ve Yahudilerin dini merasimlerini gerçekleştirebilmeleri için ibadet yerlerinin 2 Haziran yerine 29 Mayıs'ta açılabileceğine yönelik açıklamasına tepki gösterdi.

Yusuf Özcan   | 07.05.2020
Fransa'daki Türk kuruluşlarından hükümete 'Müslümanlara ayrımcılık' tepkisi Fotoğraf: Julien Mattia/AA

Paris

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Fransa'daki Türk Müslüman Dernekleri Koordinasyon Komitesi (CCMTF) Başkanı İbrahim Alcı ve İslam Toplumu Milli Görüş (CİMG) Genel Sekreteri Fatih Sarıkır'ın yaptıkları ortak yazılı açıklamada, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınmadan önce CCMTF ve CİMG'nin camilerde önlemler aldığına işaret edildi. 

Açıklamada, Başbakan Edouard Philippe'in salgın nedeniyle kapatılan ibadet yerlerinin 2 Haziran yerine 29 Mayıs'ta açılabileceği yönündeki açıklamasıyla Yahudi ve Hristiyanlara dini merasimlerini yapmaları için izin verildiği ancak Müslümanların 24 Mayıs'ta camilerde Ramazan Bayramı namazını kılamayacakları belirtildi.

Bu şekilde Müslümanlara ayrımcılık yapıldığı vurgulanan açıklamada, "Bu tarih daha erkene alınabiliyorsa, 24 Mayıs'taki Ramazan Bayramı'nın da dikkate almasını talep ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

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