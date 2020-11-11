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Dünya, Koronavirüs

İtalya'da Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 1 milyonu geçti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından bugüne kadar virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 28 bin 424'e çıktı.

Barış Seçkin   | 11.11.2020
İtalya'da Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 1 milyonu geçti

Roma


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İtalya Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 32 bin 961 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan bugüne kadar geçen 9 aylık sürede ülkede virüsün bulaşan kişi sayısı 1 milyon 28 bin 424 oldu. 

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 613 bin 358'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 3 bin 81'e ulaştı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 623 artarak, 42 bin 953'e yükseldi. Bugünkü ölü sayısı, 638 kişinin hayatını kaybettiği 6 Nisan'dan bu yana kaydedilen en yüksek sayı oldu.

İyileşenlerin sayısı ise 9 bin 90 artarak, 372 bin 113'e çıktı.

Bu arada, ülkede doktor ve hemşire birlikleri, hastane kapasitelerinin zorlanmaya başladığına işaret etmeye devam ediyor. En çok vaka artışının olduğu, dolayısıyla hastanelerde yer kalmadığı belirtilen kuzeydeki Piyemonte Bölgesi'nin başkenti Torino'da, Juventus Futbol Kulübü stadının çevresine İtalyan ordu birliklerince sahra hastanesi kurulmaya başlandı. Kentte daha önce bir kilise de yataklar konularak Kovid-19 hastalarına sunulmuştu.

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