Euro
9.21
Dolar
7.82
BIST 100
1,279.22
Altın
1,864.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara’daki mobilya sitesinde bulunan kereste fabrikasında çıkan yangın, evlere sıçradı
logo
Dünya

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Şuşa'da 28 yıl sonra ezan okundu

Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da 28 yıl sonra ezan okundu.

Ruslan Rehimov   | 11.11.2020
Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Şuşa'da 28 yıl sonra ezan okundu

Bakü

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, Şuşa'daki tarihi Yukarı Gövher Ağa Camisi minaresine çıkan bir Azerbaycan askeri ezan okuyor.

                    

Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ye giden yolun üzerinde bulunduğu için stratejik önem de taşıyan Şuşa, 8 Mayıs 1992'de Ermenistan güçlerince işgal edilmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şuşa'nın 8 Kasım'da kurtarıldığını duyurmuştu.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenler 50 bini geçti
Yunanistan'da Kovid-19 salgınında günlük ölü sayısı 43 ile en yüksek seviyeye çıktı
Araştırmaya göre deniz memelileri atık sular yoluyla Kovid-19’a yakalanabilir
İtalya'da Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 1 milyonu geçti

Benzer haberler

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Şuşa'da 28 yıl sonra ezan okundu

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Şuşa'da 28 yıl sonra ezan okundu

Azerbaycan'ın Terter kentinde savaşın izleri siliniyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye'nin manevi ve siyasi desteği zaferimizde büyük rol oynadı

KKTC, Azerbaycan, Bosna Hersek ve Arnavutluk'ta binlerce fidan toprakla buluştu

KKTC, Azerbaycan, Bosna Hersek ve Arnavutluk'ta binlerce fidan toprakla buluştu
İngiliz basını: Azerbaycan-Ermenistan savaşının en büyük galibi Türkiye

İngiliz basını: Azerbaycan-Ermenistan savaşının en büyük galibi Türkiye
Türkiye'deki Azerbaycanlı akademisyenlerin 'Dağlık Karabağ' sevinci

Türkiye'deki Azerbaycanlı akademisyenlerin 'Dağlık Karabağ' sevinci