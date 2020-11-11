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Yaşam, Koronavirüs

Kovid-19 aşısında dünyaya umut olan Prof. Dr. Uğur Şahin'le hemşehrileri gurur duyuyor

Kovid-19'a karşı geliştirilen ve yüzde 90 başarılı olduğu bildirilen aşıyı üreten BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Şahin'in çalışmaları, memleketi İskenderun ilçesindeki hemşehrilerince sevinçle karşılandı.

Burak Milli   | 11.11.2020
Kovid-19 aşısında dünyaya umut olan Prof. Dr. Uğur Şahin'le hemşehrileri gurur duyuyor Prof. Dr. Uğur Şahin'in ailesinin karşı komşusu Sami Uygur (fotoğrafta) Şahin'in hayatını anlattı. Burak Milli / AA

Hatay


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen ve yüzde 90 başarılı olduğu bildirilen aşıyı üreten Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin'in çalışmaları, memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesindeki hemşehrilerince sevinçle karşılandı.

Şahin ailesinin Kurtuluş Mahallesi'ndeki komşusu Sami Uygur (81), gazetecilere, bilim insanı Prof. Dr. Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'nin geliştirdiği aşının dünyada olduğu gibi Türkiye'de de herkese sevinç yaşattığını söyledi.

Uğur Şahin ve ailesiyle 4 yaşına kadar aynı mahallede komşu olduklarını anlatan Uygur, ailenin maddi imkansızlıklar nedeniyle önce Niğde'ye sonra da Almanya'ya gittiğini belirtti.

Uygur, "Uğur Şahin'in yapmış olduğu çalışmalardan gurur duyuyoruz. Doğduğu eve ve büyüdüğü mahalleye tekrar gelmesini, bizi ziyaret etmesini istiyoruz." diye konuştu.

İskenderunlu Münir Dik de hemşehrisi Uğur Şahin'in çalışmalarının kendilerini gururlandırdığını belirterek, üretilen aşının Kovid-19'a çare olmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

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