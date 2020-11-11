Kovid-19 aşısında dünyaya umut olan Prof. Dr. Uğur Şahin'le hemşehrileri gurur duyuyor
Kovid-19'a karşı geliştirilen ve yüzde 90 başarılı olduğu bildirilen aşıyı üreten BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Şahin'in çalışmaları, memleketi İskenderun ilçesindeki hemşehrilerince sevinçle karşılandı.
Hatay
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Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen ve yüzde 90 başarılı olduğu bildirilen aşıyı üreten Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin'in çalışmaları, memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesindeki hemşehrilerince sevinçle karşılandı.
Şahin ailesinin Kurtuluş Mahallesi'ndeki komşusu Sami Uygur (81), gazetecilere, bilim insanı Prof. Dr. Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'nin geliştirdiği aşının dünyada olduğu gibi Türkiye'de de herkese sevinç yaşattığını söyledi.
Uğur Şahin ve ailesiyle 4 yaşına kadar aynı mahallede komşu olduklarını anlatan Uygur, ailenin maddi imkansızlıklar nedeniyle önce Niğde'ye sonra da Almanya'ya gittiğini belirtti.
Uygur, "Uğur Şahin'in yapmış olduğu çalışmalardan gurur duyuyoruz. Doğduğu eve ve büyüdüğü mahalleye tekrar gelmesini, bizi ziyaret etmesini istiyoruz." diye konuştu.
İskenderunlu Münir Dik de hemşehrisi Uğur Şahin'in çalışmalarının kendilerini gururlandırdığını belirterek, üretilen aşının Kovid-19'a çare olmasını temenni ettiklerini dile getirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.