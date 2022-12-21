Peru hükümeti, Meksika Büyükelçisi'ni ülkede "istenmeyen kişi" ilan etti
Peru hükümeti, eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun ailesine sığınma hakkı veren Lima'daki Meksika Büyükelçisi'ni istenmeyen kişi ilan etti ve ülkeyi terk etmesi için 72 saat verdi.
Bolivar
Peru Dışişleri Bakanı Ana Gervasi, açıklamasında, "istenmeyen kişi" ilan edilen Meksika'nın Lima Büyükelçisi Pablo Monroy Conesa'nın ülkeden ayrılması için kendisine 72 saat süre tanındığını duyurdu.
Gervasi, Meksika hükümetinin, Peru'daki siyasi duruma ilişkin "iç işlerine müdahale teşkil eden ve tekrarlanan hareketleri" nedeniyle bu kararın alındığını söyledi.
Castillo'nun eşi ile çocuklarının Lima'daki Meksika Büyükelçiliğine giderek bu ülkeye sığınma talebinde bulunduğu bildirilmişti.
Castillo’nun 7 Aralık'ta Kongrede görevinden azledilip cezaevine gönderilmesinin ardından başlayan protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya çıkmıştı.
Ülkenin birçok kentinde sokağa dökülen binlerce kişi yeni Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifasını ve gözaltında bulunan Castillo'nun serbest bırakılmasını istiyor.
Peru Kongresi, erken seçimlerin Nisan 2024'te yapılmasını onayladı
Peru'nun geçici Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin erken seçim talebi Kongrede yapılan oylama sonucunda Nisan 2024'te yapılması yönünde kabul edildi.
Anayasa Komisyonu Başkanı Fujimori Hernando Guerra tarafından sunulan önerge, 93 lehte, 30 aleyhte ve 1 çekimser oyla onaylandı.
Böylece yasaya göre 2026'da yapılması beklenen genel seçimlerin, Nisan 2024'te yapılması yönünde karar verildi.
Castillo’nun görevden alınması
Eski Peru Cumhurbaşkanı Castillo, Kongre tarafından 7 Aralık'ta "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla görevinden azledilmişti.
Castillo'nun ayrıca "kamu fonksiyonlarını gasbetmeye, devlet yetkilerinin işleyişini engellemeye ve anayasal düzeni ihlal etmeye" çalıştığı ileri sürülmüştü.
Pedro Castillo, Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından gözaltına alınmıştı.
Castillo'nun 7 Aralık'ta Kongrede görevinden azledilip cezaevine gönderilmesinin ardından ülke genelinde protestolar başlamıştı.
Erken seçim önerisi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Boluarte, Castillo'nun görevinden alınmasının ardından ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak 8 Aralık'ta yemin etmişti.
Boluarte, 11 Aralık'ta siyasi çatışmanın sona ermesi için erken seçim önerisinde bulunacağını açıklamıştı.
Birleşmiş Milletler (BM), 12 Aralık'ta, Peru'da devam eden hükümet karşıtı protestolarda şiddetin arttığını ve durumun daha da kötüye gidebileceğinden endişe duyulduğunu bildirmişti.
Ülkede protestoların devam etmesi üzerine 14 Aralık'ta OHAL ilan edilmişti.