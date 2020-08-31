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Dünya

Papa'dan Doğu Akdeniz'de diyalog çağrısı

Papa, Twitter’daki paylaşımında, "Doğu Akdeniz bölgesindeki gerginliği endişeyle takip ediyorum ve bölge halklarının barışını tehdit eden anlaşmazlıkları çözmek için yapıcı diyalog ve uluslararası hukuka saygı çağrısı yapıyorum." dedi.

Barış Seçkin   | 31.08.2020
Papa'dan Doğu Akdeniz'de diyalog çağrısı

Holy See (Vatican City State)

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Doğu Akdeniz’deki gerginliği endişeyle takip ettiğini belirterek, bölge halklarına diyalog ve uluslararası hukuka saygı çağrısında bulundu.

Papa, Twitter’daki İngilizce hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğu Akdeniz bölgesindeki gerginliği endişeyle takip ediyorum ve bölge halklarının barışını tehdit eden anlaşmazlıkları çözmek için yapıcı diyalog ve uluslararası hukuka saygı çağrısı yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Katoliklerin ruhani lideri, aynı ifadeleri dünkü pazar duası sırasında da tekrarlamıştı.



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