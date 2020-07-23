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Türkiye, Libya

Dışişleri Bakanlığı: Fransa artık kendini dev aynasında görmekten vazgeçmeli

Dışişleri Bakanlığından yapılana açıklamada, "Fransa artık kendini dev aynasında görmekten vazgeçmeli, sağduyulu ve rasyonel politikalar izlemelidir." denildi.

Zuhal Demirci   | 23.07.2020
Dışişleri Bakanlığı: Fransa artık kendini dev aynasında görmekten vazgeçmeli

Ankara

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa'nın, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler bağlamında yaptığı her açıklama ve attığı her yanlış adımla tarafsızlığını ve istikrara katkıda bulunma şansını biraz daha kaybettiğini bildirdi. 

Sözcü Aksoy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile ortak basın toplantısında Doğu Akdeniz'e ilişkin yaptığı açıklama hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi. 

Aksoy, "Fransa, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler bağlamında yaptığı her açıklama ve attığı her yanlış adımla tarafsızlığını ve istikrara katkıda bulunma şansını biraz daha kaybetmektedir." değerlendirmesinde bulundu. 

Libya bağlamında ise Fransa'dan, Birleşmiş Milletler (BM) kararları çerçevesinde uluslararası camia tarafından tanınan meşru hükümet ile 1 yıldan fazla süredir başkenti ele geçirerek meşru hükümeti devirmeye çalışan saldırgan arasında bir ayrım yapabilmesinin beklendiğini vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Macron'un beyanlarının ülkemiz nezdinde kıymetiharbiyesi yoktur. Türkiye'yi yaptırım diliyle tehdit etmek kimsenin haddi değildir ve hiçbir sonucu olmayacaktır. Fransa artık kendini dev aynasında görmekten vazgeçmeli, sağduyulu ve rasyonel politikalar izlemelidir. Libya'da darbecileri, Suriye'de teröristleri, Doğu Akdeniz'de ise 'buranın tek sahibi benim' anlayışıyla hareket edenleri desteklemeyi bırakmalıdır. Zira bu politikalardan bugüne kadar bir sonuç alamadığını, bundan sonra da alamayacağını artık anlamış olmalıdır."

Aksoy, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığın her adımın, uluslararası hukuk temelinde, Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin meşru hak ve çıkarlarının savunulmasını hedeflediğinin altını çizerek "Türkiye, bu vesileyle bölgede barış, refah ve istikrarın tesisi amacıyla sürdürdüğü diyalog ve iş birliği çağrılarını tekrarlamakla birlikte, uluslararası hukuktan doğan bu haklarını korumakta tereddüt göstermeyecektir." ifadesini kullandı. 

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