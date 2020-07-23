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'Vosvos' tutkunları açık hava sinemasında buluştu

Ordu'da ilk defa düzenlenen ve pandemi nedeniyle araç içinden izleme imkanı sağlanan açık hava sineması etkinliği yoğun ilgi görüyor.

Hayati Akçay   | 23.07.2020
'Vosvos' tutkunları açık hava sinemasında buluştu

Ordu

Ordu ve çevre illerden gelen çok sayıda "vosvos" tutkunu kentte ilk defa düzenlenen açık hava sineması etkinliğinde bir araya geldi.

Altınordu Belediyesi tarafından Tayfun Gürsoy Parkı'nda sekiz gündür düzenlenen ve pandemi nedeniyle alana gelenlerin araç içinden izlediği açık hava sineması vatandaşların yoğun ilgisini görüyor.

Arabalara taşınan film gösterimleri, uzun süredir sinemadan ayrı kalan izleyicileri de güvenli bir ortamda sinemaya kavuşturdu.

Bu akşamki etkinlikte Ordu ve çevre illerden araçlarıyla gelen yaklaşık 150'ye yakın "vosvos" tutkunu etkinlikte renkli görüntüler oluşturdu.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Orduluların arabalı hale dönüştürülen açık hava sinemasını çok sevdiğini söyledi.

Sekiz gündür her akşam düzenlenen etkinliğe 5 bin kişinin üzerinde katılım olduğunu aktaran Tören, etkinliğin gelecek günlerde süreceğini belirtti.

Bu akşamki etkinliğe Ordu ve çevre illerden çok sayıda "vosvos" tutkununun araçlarıyla katılarak renkli görüntüler oluşturduğunu kaydeden Tören, katılım gösterenlere teşekkür etti.

Tören, etkinlikte Belediye tarafından ücretsiz yiyecek ve içecek ikramında bulunulduğu bilgisini vererek vatandaşları davet etti.

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