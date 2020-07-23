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Dünya, Libya

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Libya'da ateşkes için Türkiye ile birlikte çalışacağız

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Çavuşoğlu ile Libya'da ateşkes için birlikte çalışmak konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam,Şerife Çetin   | 23.07.2020
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Libya'da ateşkes için Türkiye ile birlikte çalışacağız

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Libya'da ateşkes için birlikte çalışmak konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

Borrell, sosyal medya hesabından, Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Türkiye'nin görüşüldüğü 13 Temmuz tarihli Dış İlişkiler Konseyi toplantısı ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ardından Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi yaptığını belirten Borrell, şunları kaydetti:

"Gerilimin düşürülmesi ve gayriresmi Gymnich Konseyi öncesinde görüşmek üzere mutabık kaldık. Ayrıca Berlin Süreci çerçevesinde Libya'da ateşkes için birlikte çalışma konusunda anlaştık."

Borrell, Libya Başbakanı Feyyaz es-Serrac ile de telefonda görüştü.

Görüşmeye ilişkin mesajında Borrell, Sirte ve Cufra'da gerginliğin azaltılması, ateşkesin sağlanması ve petrol üretiminin acilen devam etmesinin ortak öncelikler arasında yer aldığını bildirdi.

Borrell, "Libya'nın birliğinin sağlanması için tüm tarafların samimi taahhütleri ile Berlin süreci içinde çatışmanın sonlandırılması için birlikte çalışmalıyız." ifadesini kullandı.

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