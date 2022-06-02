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Meteorolojiden Suriye kaynaklı toz taşınımı uyarısı

Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu için Suriye kaynaklı toz taşınımı uyarısı yapıldı.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 02.06.2022
Meteorolojiden Suriye kaynaklı toz taşınımı uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toz taşınımının yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Başta hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamlar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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