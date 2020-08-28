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Dünya

BM'den Yunanistan ve Türkiye'ye Doğu Akdeniz gerginliği için diyalog çağrısı

BM, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliğin azaltılması için Yunanistan ve Türkiye'ye ''diyalog'' çağrısında bulundu.

Betül Yürük   | 28.08.2020
BM'den Yunanistan ve Türkiye'ye Doğu Akdeniz gerginliği için diyalog çağrısı

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerginliği ''endişeyle'' takip ettiklerini söyledi. 

Sorunun ''barışçıl yollarla'' çözümünün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres için ''kritik'' olduğunu belirten Dujarric, Yunanistan ve Türkiye'ye ''diyalog'' çağrısı yaptı.

Dujarric, Genel Sekreterin gerginliğin azaltılması için yürütülen diplomatik çabaları da desteklediğini ifade etti.

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