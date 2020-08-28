BM'den Yunanistan ve Türkiye'ye Doğu Akdeniz gerginliği için diyalog çağrısı
BM, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliğin azaltılması için Yunanistan ve Türkiye'ye ''diyalog'' çağrısında bulundu.
New York
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerginliği ''endişeyle'' takip ettiklerini söyledi.
Sorunun ''barışçıl yollarla'' çözümünün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres için ''kritik'' olduğunu belirten Dujarric, Yunanistan ve Türkiye'ye ''diyalog'' çağrısı yaptı.
Dujarric, Genel Sekreterin gerginliğin azaltılması için yürütülen diplomatik çabaları da desteklediğini ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.