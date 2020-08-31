Euro
8.77
Dolar
7.35
BIST 100
1,082.66
Altın
1,972.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail gazetesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tehdit

Times Of Israel adlı gazetede yayınlanan sözde makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin iç meselelerine odaklanması gerektiği aksi taktirde sonunun Kaddafi, Mübarek ve Abidin Bin Ali gibi devrik liderler gibi olacağı tehdidinde bulunuldu.

Mustafa Deveci   | 31.08.2020
İsrail gazetesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tehdit

Kudüs

İsrail'de yayın yapan Times Of Israel adlı gazete, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iftira ve tehditler içeren bir makale yayınladı.

Orta Doğu ve Afganistan-Pakistan uzmanı olduğu iddia edilen Manish Rai adlı biri tarafından kaleme alınan sözde makalede, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtı birçok asılsız iddiada bulunuldu. Yazıda, Erdoğan’ın Osmanlı Devletinin yıkılmasının ardından kaldırılan “halifeliği yeniden getirmeye” çalıştığı ve bunun için “bazı adımlar attığı” öne sürüldü.

Gazeteye ait blogda yayınlanan makalede, Türkiye’nin terör örgütü PKK ve uzantılarıyla mücadele kapsamında Suriye ve Irak’ın kuzeyine düzenlediği operasyonların yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Libya hükümetine verdiği desteğin Erdoğan’ın “hilafeti getirmek için attığı” adımlar olduğu iftirası atıldı.

Makalede ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin iç meselelerine odaklanması gerektiği aksi halde "sonunun devrik Libya lideri Muammer Kaddafi, devrik Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ve Tunus'un devrik Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali gibi olacağı" tehdidine yer verildi.

Türkiye’nin Filistin’e verdiği destekten rahatsız olan İsrail basınında, sık sık Türkiye karşıtılığı ile bilinen isimlerin yazılarına yer veriliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 187 bin 232'ye yükseldi
Nijerya'da Kovid-19 günlük vaka sayısı en düşük seviyeye geriledi
ABD'de ikinci kez Kovid-19'a yakalanan gençteki virüsün genetik dizilimi farklı çıktı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 25 milyon 413 bini aştı
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 109 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

İsrail gazetesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tehdit

İsrail gazetesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tehdit

Dışişleri Bakanlığı: Rusya terör örgütü PKK/YPG iltisaklı oluşumların gündemine hizmet edecek adımlardan kaçınmalı

Fransa ve Almanya'dan Türkiye ile diyalog mesajı

Bakan Karaismailoğlu: Devlet ilk günden itibaren Giresun için seferber oldu

Bakan Karaismailoğlu: Devlet ilk günden itibaren Giresun için seferber oldu
İsrail uçağı BAE uçuşu için Suudi Arabistan hava sahasını kullandı

İsrail uçağı BAE uçuşu için Suudi Arabistan hava sahasını kullandı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk uzaktan eğitimin ilk ders zilini çaldı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk uzaktan eğitimin ilk ders zilini çaldı