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Spor, Futbol

Türkiye-Arnavutluk maçında 11'ler belli oldu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yapılacak Türkiye-Arnavutluk maçının hakem ve takım kadroları belli oldu.

Hilmi Sever   | 11.10.2019
Türkiye-Arnavutluk maçında 11'ler belli oldu

İstanbul

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yapılacak Türkiye-Arnavutluk maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Hakemler: Ovidiu Hategan, Octavian Sovre, Sebastian Gheorghe (Romanya)

Türkiye: Mert Günok, Mehmet Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz, Cenk Tosun

Arnavutluk: Strakosha, Djimsiti, Dermaku, Ismajli, Veseli, Bare, Gjasula, Lenjani, Cikalleshi, Manaj, Memushaj


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