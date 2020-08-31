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Dünya

Baltık ülkeleri Belarus'ta Lukaşenko ve 29 yetkiliye yaptırım kararı aldı

Letonya, Litvanya ve Estonya, Belarus’ta cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve 29 üst düzey yetkiliyi “istenmeyen kişi” ilan etti.

Ali Cura   | 31.08.2020
Baltık ülkeleri Belarus'ta Lukaşenko ve 29 yetkiliye yaptırım kararı aldı

Moskova

Letonya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, "9 Ağustos’ta Belarus’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tahrif edilmesini organize edip destekledikleri ve aynı zamanda barışçıl protestoların şiddet yoluyla bastırılmasını destekledikleri gerekçesiyle" 30 kişiye ülkeye giriş yasağı koyulduğu bildirildi.

Açıklamada, Litvanya ve Estonya’nın da aynı kararları aldığı ifade edildi.

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko’nun ilk sırada yer aldığı yaptırım listesine, Lukaşenko’nun büyük oğlu olan Cumhurbaşkanlığı Ulusal Güvenlik Danışmanı Viktor Lukaşenko, Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı İgor Sergeyenko, İçişleri Bakanı Yuriy Karayev, Adalet Bakanı Oleg Slijevskiy, Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Lidiya Yermoşina ile ülkenin güvenlik kurumlarının yöneticileri dahil edildi.

Belarus’ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun kazanmasının ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protestolar başlamıştı.

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