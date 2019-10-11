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Barış Pınarı Harekatı devam ediyor
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Türkiye

Hamas'tan, İsrail'in Türkiye'yi karalama kampanyasına tepki

Hamas Sözcüsü Zuhri, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin İsrail'in karalama kampanyasına tepki göstererek, İsrail'in Türkiye aleyhinde yürüttüğü karalama kampanyasının küstahça ve kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Ayşe Sümeyra Aydoğdu   | 11.10.2019
Hamas'tan, İsrail'in Türkiye'yi karalama kampanyasına tepki

İstanbul

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Türkiye aleyhinde yürüttüğü karalama kampanyası küstahça ve kabul edilemez. İsrail hep düşman olarak kalacaktır, Türkiye ise tüm dünyadaki Müslümanların kalplerinin buluştuğu noktadadır." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Twitter'dan dün yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Suriye'deki Kürt bölgelerini işgal ettiğini iddia etmişti.

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