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Dünya

Papa Franciscus, Lübnan'da varılan ateşkesten memnuniyet duyuyor

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Lübnan’da 27 Kasım’da varılan ateşkes anlaşmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Barış Seçkin  | 01.12.2024 - Güncelleme : 01.12.2024
Papa Franciscus, Lübnan'da varılan ateşkesten memnuniyet duyuyor

Vatikan

Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını icra eden Papa, duanın ardından yaptığı konuşmada uluslararası gündemdeki meseleleri değerlendirdi.

Papa Franciscus, "Lübnan'da son günlerde varılan ateşkesi memnuniyetle karşılıyor ve tüm tarafların buna saygı göstermesini, böylece çatışmadan etkilenen bölgelerdeki hem Lübnanlı hem de İsrailli halkın hızlı ve güvenli bir şekilde kendi ülkelerine dönmelerine olanak sağlamasını umuyorum." diye konuştu.

İsrail saldırısı altındaki Gazze'deki duruma da işaret eden Papa, "Umudum, açılan barış ışığının Gazze başta olmak üzere diğer tüm cephelerde ateşkese ön ayak olmasıdır." dedi.

Papa, ayrıca Suriye’deki duruma da değinerek, "Suriye için dua edelim ne yazık ki savaş yeniden alevlendi ve pek çok can kaybı yaşandı." ifadesini kullandı.

Katoliklerin ruhani lideri, Ukrayna Rusya savaşına ilişkin kaygı ve acı duyduğunu ifade ederek, savaşın yanı sıra soğuk kış aylarının yerinden edilen milyonlarca kişi için koşulları daha da zorlaştırdığını belirtti.

Papa Franciscus, uluslararası topluma, Ukrayna'da savaşı durdurma ve diyaloğu hakim kılma çağrısını yineledi.

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