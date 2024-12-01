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Dünya

Bakan Fidan, Blinken’a Suriyeli sivillere dönük terör faaliyetlerine asla izin vermeyeceklerini söyledi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a istikrarsızlığı artıracak gelişmelere karşı olduklarını, Suriyeli sivillere dönük terör faaliyetlerine asla izin vermeyeceklerini söyledi.

Mehmet Şah Yılmaz  | 01.12.2024 - Güncelleme : 01.12.2024
Bakan Fidan, Blinken’a Suriyeli sivillere dönük terör faaliyetlerine asla izin vermeyeceklerini söyledi

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Blinken ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Suriye’deki son gelişmeler ele alınırken Bakan Fidan, Türkiye’nin bölgede istikrarsızlığı artıracak her türlü gelişmeye karşı olduğunu, bu çerçevede Suriye’deki gerginliğin azaltılmasından yana olduklarını söyledi.

Suriye’de barış ve huzurun tesisi için rejim ile muhalefet arasındaki siyasi sürecin sonuçlanması gerektiğini ifade eden Fidan, Türkiye'ye ve Suriyeli sivillere dönük terör faaliyetlerine asla izin vermeyeceklerini belirtti.

Bakan Fidan, Lübnan’daki ateşkesin kalıcı olması için İsrail’in verdiği sözleri tutması, Gazze’de ateşkesin bir an önce sağlanması ve insani yardımın bölgeye ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Görüşmede ayrıca Ukrayna ve Güney Kafkasya konuları da ele alındı.

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