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Dünya

Pakistanlı liderlerden Türkiye'ye başsağlığı mesajı

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakanı İmran Han, İzmir'de meydana gelen deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına başsağlığı dileklerini iletti.

Muhammet Nazım Taşcı   | 31.10.2020
Pakistanlı liderlerden Türkiye'ye başsağlığı mesajı

İslamabad

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakanı İmran Han, İzmir'de meydana gelen deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına başsağlığı dileklerini iletti.

Alvi, Twitter'daki mesajında, "Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, lütfen Pakistan halkının içten taziyelerini hayatını kaybedenlerin ailelerine iletin. Depremden etkilenenlerin acılarını paylaşıyoruz ve yaralıların bir an önce iyileşmeleri için dua ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Han ise mesajında, Türk milletinin yanında olduklarını belirterek, yapabilecekleri her türlü yardıma hazır olduklarını bildirdi.

Türkiye'nin 2005'teki depremde Pakistan'ın yanında durduğunu asla unutmadıklarını vurgulayan Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türk halkına başsağlığı dileklerini iletti.

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