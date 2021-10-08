Türkiye Maarif Vakfı okulundan mezun Pakistanlı Ömer Türkçe sevgisini köyüne taşıdı
Türkiye Maarif Vakfının Pakistan'ın Peşaver şehrindeki "Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları'ndan” mezun Muhammed Ömer Orakzai, Türkçe sevgisini köyüne taşıyarak buradaki öğrencilere ücretsiz Türkçe öğretti.
İslamabad
İki sene önce Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarından mezun olan Ömer, üniversite eğitimine başlayana kadar memleketi Kohat’ın Bilitang köyündeki çocuklara Türkçe dersi verdi.
Yaklaşık 15 kişiye çeşitli seviyelerde Türkçe öğreten 21 yaşındaki Ömer, üniversite derslerinden fırsat buldukça yeni öğrencilere ders vermeyi sürdürüyor.
Ömer, bazen evinde bazen caminin bahçesinde ders veriyor. Etrafta Türkçe konuşan öğrencilerin olması ise köye renkli bir hava katmış durumda.
Ömer’in ders verdiği öğrencilerden biri Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarından burs kazanırken diğeri de Türk dizilerine Urduca alt yazı yazarak gelir elde etmeye başladı.
Peşaver'den Kohat'a uzanan Türkçe sevgisi
Bannu Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencisi olan Ömer, Peşaver’den köyüne uzanan Türkçe sevdasını AA muhabirine anlattı.
Ömer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını başladığında evlere kapandıklarını hatırlatarak bu süreçte köyündeki öğrencilere Türkçe öğretmeye karar verdiğini ifade etti.
Köyündeki öğrencilerin Türk dizileri dolayısıyla Türkçeye aşina olduğuna ve bu dizilerden etkilenerek Türkçe öğrenmek istediklerine işaret eden Ömer, bu sebeple 2 ay gibi kısa sürede bazı öğrencilerinin konuşmaya başladığını söyledi.
Ömer, bir öğrencisinin Peşaver Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarından burs kazandığını, bir diğerinin ise "Diriliş Ertuğrul" ve "Kuruluş Osman” gibi Türk dizilerine Urduca alt yazı hazırladığını belirterek "Öğrencilerimin başarılarını görmek bana mutluluk veriyor." dedi.
Öte yandan Ömer, hiç gitmediği Türkiye'yi görmek istediğini kaydetti.
Pakistanlılara Türkçe öğretmek için internet sitesi hazırlığı
Ömer’in Türkçe öğrettiği ağabeyi Muhammed Zubeyr ise kardeşinin yardımıyla öğrendiği Türkçe sayesinde gelir elde ettiğini belirtti.
Zubeyr, halen bir internet sitesi hazırlığında olduklarını ifade ederek "Çok yakında bir web sitesi satın alacağız. (Bu web sitesi aracılığıyla) Pakistanlılara ücretsiz Türkçe öğreteceğiz." diye konuştu.
Türkçe öğrenen çocuklar iki ülke dostluğuna katkı sunacak
Ömer’in babası Muhammed Sadık, çocuklarının başarılarından memnuniyet duyduğunu dile getirerek köylerinde yüksek eğitimin olmadığını, Urduca veya İngilizce öğrenmenin bile büyük bir şey olduğunu söyledi.
Sadık, buna rağmen oğlunun farklı bir dili öğrendiğine dikkati çekerek “Benim oğlum Türkçe öğrenmiş ve şimdi köydeki başka çocuklara öğretiyor. Çocuklar Türkçe öğreniyor ve konuşuyor. Bu, bizim için çok büyük bir şey. İnşallah köydeki tüm çocuklar Türkçe öğrenecek." dedi.
Köylerinde Türkçe öğrenen çocukların Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluğa katkı sunacağına dikkati çeken Sadık, Peşaver Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarına verdiği eğitim için teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.