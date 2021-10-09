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Dünya

Japonya’da 5,9 büyüklüğündeki depremde yaralı sayısı 43'e yükseldi

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeydoğusunda 7 Ekim gecesi meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde yaralı sayısı 43'e yükseldi.

Ahmet Furkan Mercan   | 09.10.2021
Japonya’da 5,9 büyüklüğündeki depremde yaralı sayısı 43'e yükseldi Fotoğraf: David Mareuil - Anadolu Ajansı

Tokyo

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Çiba eyaletinde 7 Ekim'de yerel saatle 22.41'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, yerin 80 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

JMA, benzer büyüklükteki artçı sarsıntıların sonraki bir haftada sürebileceği, kaya düşmesi ve toprak kaymalarına karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Kyodo ajansı, Tokyo ve çevre eyaletlerinde deprem nedeniyle yaralı sayısının 43'e yükseldiğini; Yangın ve Afet İdare Ajansı, Saitama ve Çiba'da birer yaralının durumunun ağır olduğunu aktardı.

Arazi Altyapı Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı, Tokyo genelinde yaklaşık 75 bin asansörün çalışmadığını, 28 asansörde mahsur kalma vakası yaşandığını, tüm mahsur kalanların kurtarıldığını açıkladı.

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