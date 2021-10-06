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Dünya

Japonya'da 5,5 büyüklüğünde deprem oldu

Japonya'nın güneybatısında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ahmet Furkan Mercan   | 06.10.2021
Japonya'da 5,5 büyüklüğünde deprem oldu

Tokyo

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, güneybatıdaki Kagoşima eyaletinin Osumi Yarımadası açıklarında deprem kaydedildi.

5,5 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 17.13'te ve yerin 40 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Deprem Kagoşima ve Miyazaki eyaletlerinde hissedildi.

JMA, depreme bağlı tsunami uyarısında bulunmadı.

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