Japonya'da 5,5 büyüklüğünde deprem oldu
Japonya'nın güneybatısında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tokyo
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, güneybatıdaki Kagoşima eyaletinin Osumi Yarımadası açıklarında deprem kaydedildi.
5,5 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 17.13'te ve yerin 40 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Deprem Kagoşima ve Miyazaki eyaletlerinde hissedildi.
JMA, depreme bağlı tsunami uyarısında bulunmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.