A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda grubu ikinci tamamladı

[1/22] 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'nun beşinci ve son maçında Türkiye ile Polonya Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Türkiye Milli Voleybol Takımı oyuncusu Zehra Güneş (18) ile Polonya Milli Voleybol Takımı oyuncusu Magdalena Stysiak (3) mücadele etti.

[2/22] 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'nun beşinci ve son maçında Türkiye ile Polonya Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Türkiye Milli Voleybol Takımı oyuncusu İlkin Aydın (22) ile Gizem Örge (1) karşılaşmada forma giydi.

[3/22] 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'nun beşinci ve son maçında Türkiye ile Polonya Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Türkiye Milli Voleybol Takımı oyuncusu İlkin Aydın (22) karşılaşmada forma giydi.

[4/22] 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'nun beşinci ve son maçında Türkiye ile Polonya Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Türkiye Milli Voleybol Takımı oyuncusu İlkin Aydın (22) karşılaşmada forma giydi.

[5/22] 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'nun beşinci ve son maçında Türkiye ile Polonya Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Türkiye Milli Voleybol Baş Antrenörü Daniele Santarelli karşılaşmayı takip etti.

[6/22] 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'nun beşinci ve son maçında Türkiye ile Polonya Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Türkiye Milli Voleybol Takımı oyuncusu Melissa Teresa Vargas (4) karşılaşmada forma giydi.

[7/22] 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'nun beşinci ve son maçında Türkiye ile Polonya Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Türkiye Milli Voleybol Takımı oyuncusu Sinead Jack-Kisal (8) ile Polonya Milli Voleybol Takımı oyuncusu Julia Szczurowska (1) mücadele etti.

[8/22] 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'nun beşinci ve son maçında Türkiye ile Polonya Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ (solda) eski Türkiye Milli Voleybol Takımı oyuncularına plaket hediye etti.

[9/22] 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'nun beşinci ve son maçında Türkiye ile Polonya Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ (solda) eski Türkiye Milli Voleybol Takımı oyuncularına plaket hediye etti.

[10/22] 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'nun beşinci ve son maçında Türkiye ile Polonya Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ (solda) eski Türkiye Milli Voleybol Takımı oyuncularına plaket hediye etti.

[11/22] 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'nun beşinci ve son maçında Türkiye ile Polonya Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç (sağ 2) ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ (sağ 3) karşılaşmayı izledi.

[12/22] 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'nun beşinci ve son maçında Türkiye ile Polonya Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Eski Türkiye Milli Voleybol Takımı oyuncuları da maçı izledi.

[13/22] 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'nun beşinci ve son maçında Türkiye ile Polonya Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Eski Türkiye Milli Voleybol Takımı oyuncuları da maçı izledi.

[14/22] 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'nun beşinci ve son maçında Türkiye ile Polonya Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Eski Türkiye Milli Voleybol Takımı oyuncuları da maçı izledi.

[15/22] 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'nun beşinci ve son maçında Türkiye ile Polonya Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Türkiye Milli Voleybol Takımı oyuncusu Melissa Teresa Vargas (4) ve Zehra Güneş (18) ile Polonya Milli Voleybol Takımı oyuncusu Czyrnianska Martyna (15) mücadele etti.

[16/22] 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'nun beşinci ve son maçında Türkiye ile Polonya Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Türkiye Milli Voleybol Takımı oyuncusu Melissa Teresa Vargas (4) ve Zehra Güneş (18) karşılaşmada forma giydi.

[17/22] 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'nun beşinci ve son maçında Türkiye ile Polonya Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Türkiye Milli Voleybol Takımı oyuncusu Zehra Güneş (18) ile Polonya Milli Voleybol Takımı oyuncusu Magdalena Stysiak (3) mücadele etti.

[18/22] 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'nun beşinci ve son maçında Türkiye ile Polonya Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı.

[19/22] 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'nun beşinci ve son maçında Türkiye ile Polonya Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Türkiye Milli Voleybol Takımı oyuncusu Melissa Teresa Vargas (4) ve Zehra Güneş (18) karşılaşmada forma giydi.

[20/22] 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'nun beşinci ve son maçında Türkiye ile Polonya Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı.

[21/22] 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'nun beşinci ve son maçında Türkiye ile Polonya Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Türkiye Milli Voleybol Takımı oyuncusu Melissa Teresa Vargas (4) ve Zehra Güneş (18) ile Polonya Milli Voleybol Takımı oyuncusu Czyrnianska Martyna (15) mücadele etti.

[22/22] 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'nun beşinci ve son maçında Türkiye ile Polonya Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Türkiye Milli Voleybol Takımı oyuncusu Melissa Teresa Vargas (4) ve Zehra Güneş (18) ile Polonya Milli Voleybol Takımı oyuncusu Maja Koput (32) mücadele etti.