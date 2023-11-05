Dolar
28.39
Euro
30.46
Altın
1,992.62
ETH/USDT
1,903.50
BTC/USDT
35,113.00
BIST 100
7,705.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ordusunun saldırılarının devam ettiği abluka altındaki Gazze’den yayındayız.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Pakistan'da Filistin ile dayanışma yürüyüşü düzenlendi

Pakistan'da toplanan on binlerce kişi, Filistin'e destek için yürüdü.

Muhammet Nazım Taşcı  | 05.11.2023 - Güncelleme : 05.11.2023
Pakistan'da Filistin ile dayanışma yürüyüşü düzenlendi Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu/AA

İslamabad

Pakistan'da toplanan on binlerce kişi, Filistin'e destek için yürüdü.

Tahrik-i Lebbeyk Pakistan Partisi (TLP) tarafından organize edilen yürüyüşe katılanlar, Ravalpindi'nin Faizabad ilçesinde bir araya geldi.

Göstericiler, Faizabad'dan başkent İslamabad'daki diplomatik temsilciliklerin, parlamentonun ve bakanlıkların bulunduğu "kırmızı bölge" girişine kadar yürüdü.

Filistin bayraklarını taşıyan on binlerce kişi, Filistin'e verdikleri desteği vurgularken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Yürüyüş dolayısıyla İslamabad'da 3 bin polis görevlendirilirken, başkentin çeşitli noktalarına konteynerler yerleştirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zeytin Dalı harekat bölgesinde silah kazası sonucu bir asker şehit oldu
Yurt genelindeki camilerde Gazze için dua edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Toplantısı'na katıldı
Antalya'da sağanak etkili oluyor
Ankara Filistin Toplulukları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti

Benzer haberler

İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları şiddetlendi: Bölgede iletişim ve internet hizmetleri çöktü

İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları şiddetlendi: Bölgede iletişim ve internet hizmetleri çöktü

İskoçya Bölgesel Başbakanı Yusuf ve eşi, Gazze'de mahsur kalan aile üyelerine kavuştu

Yurt genelindeki camilerde Gazze için dua edildi

BBP Genel Başkanı Destici: Gazze'de yakın tarihin en büyük insanlık suçlarından biri işleniyor.

BBP Genel Başkanı Destici: Gazze'de yakın tarihin en büyük insanlık suçlarından biri işleniyor.
Pakistan'da Filistin ile dayanışma yürüyüşü düzenlendi

Pakistan'da Filistin ile dayanışma yürüyüşü düzenlendi
Ankara Filistin Toplulukları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti

Ankara Filistin Toplulukları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet