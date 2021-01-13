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Dünya

'Pakistan ve Türkiye'den firmaları kurtardığımız toprakların yeniden inşasına davet ediyorum'

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, "Pakistan ve Türkiye'den firmaları, kurtardığımız toprakların yeniden inşasına katılması için davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ekip   | 13.01.2021
'Pakistan ve Türkiye'den firmaları kurtardığımız toprakların yeniden inşasına davet ediyorum'

Ankara
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, "Pakistan ve Türkiye'den firmaları, kurtardığımız toprakların yeniden inşasına katılması için davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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'Pakistan ve Türkiye'den firmaları kurtardığımız toprakların yeniden inşasına davet ediyorum'

'Pakistan ve Türkiye'den firmaları kurtardığımız toprakların yeniden inşasına davet ediyorum'