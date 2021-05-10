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Dünya

Pakistan, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının tüm insani normlara aykırı olduğunu açıkladı

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, İsrail’in Mescid-i Aksa’nın içerisinde ve dışarısındaki saldırılarının ve masum Filistinlileri yaralamasının tüm insani normlara karşı koymak olduğunu belirtti.

Muhammet Nazım Taşcı   | 10.05.2021
Pakistan, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının tüm insani normlara aykırı olduğunu açıkladı

İslamabad

Sözcü Çavdri, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Doğu Kudüs’ün, işgal altındaki Filistin toprağının bir parçası olduğunu vurguladı.

İsrail’in Mescid-i Aksa’nın içerisinde ve dışarısındaki saldırılarının ve masum Filistinlileri yaralamasının tüm insani normlara karşı koymak olduğuna dikkati çeken Çavdri, uluslararası toplumun, İsrail’e Filistinlilerin temel özgürlüklerine saygı duyma çağrısında bulunması gerektiğini kaydetti.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere müdahalesi

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

Son 3 gündür devam eden olaylarda Filistinli göstericilere yönelik sert müdahalelerde bulunan ve Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Aksa'daki saldırılarında yaralı sayısının 331'e çıktığı, aralarında ağır yaralıların da bulunduğu aktarılmıştı.

Öte yandan, Filistin direniş örgütlerinden İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Tel Aviv ve Askalan (Aşkelon) kentlerine roket fırlattığını duyurmuştu.

İsrail ordusu da Gazze'ye hava saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı.

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