Pakistan-Afganistan sınırının kapalı olması binlerce tır sürücüsünü mağdur etti
Pakistan ile Afganistan arasındaki Torkham Sınır Kapısı'nın 21 Şubat'tan bu yana kapalı olması sebebiyle sınırın her iki tarafında binlerce tır sürücüsü yolda mahsur kaldı.
İstanbul
Pakistan-Afganistan Ortak Ticaret ve Endüstri Odası Başkanı Ziya'ül Hak Sarhadi, sınırın kapalı olmasının iki ülkenin de ticaretine zarar verdiğini açıkladı.
Sarhadi, 21 Şubat’tan bu yana sınırın her iki tarafında toplam 5 binden fazla tırın mahsur kaldığını, tırlarda bekleyen taze gıdaların çürüme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ve bu durumun zarara yol açacağını vurguladı.
İki ülke arasındaki ticaretin devam etmesi gerektiğine işaret eden Sarhadi, sınırın tekrar açılması için Afganistan ve Pakistan yönetimine çağrı yaptı.
Tır şoförü Nacip Ullah, güvenlik nedeniyle tırlarını bırakamadıkları için araçlarda uyumak zorunda kaldıklarını belirterek, "Pakistan ve Afganistan'dan bize acımalarını istiyoruz. Sebepsiz yere acı çekiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Pakistan ile Afganistan arasındaki Torkham Sınır Kapısı, yeni bir kontrol noktasının inşası konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 21 Şubat'ta kapatılmıştı.
Pakistan- Afganistan sınırı
Pakistan-Afganistan sınırı 2 bin 670 kilometreden oluşuyor ve iki ülke arasında 18 sınır geçişi bulunuyor. Afganistan'ın Nangerhar vilayetindeki Torkham ve Kandahar vilayetinde bulunan Spin Boldak sınır kapıları, iki ülke arasındaki en yoğun geçiş noktaları olarak öne çıkıyor.
İki ülkenin güvenlik güçleri arasında sınırda zaman zaman silahlı çatışma ve ölümlere varan gerilimler yaşanıyor.
Bu çatışmalardan sonra sınır kapılarında yaşanan aksilikler, özellikle denize kıyısı bulunmayan Afganistan'ı ekonomik olarak olumsuz etkiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.