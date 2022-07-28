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Dünya

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, İçişleri Bakanı Soylu'yu kabul etti

Orhan Onur Gemici   | 28.07.2022
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, İçişleri Bakanı Soylu'yu kabul etti

Taşkent

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, resmi ziyaret için Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık 45 dakika sürdü.

Görüşmenin başında Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mirziyoyev’e selamlarını ve en iyi dileklerini iletti.

Görüşmede, iki ülke arasında üst düzeye ulaşan anlaşmaların uygulanması kapsamında, kolluk kuvvetleri ve kamu güvenliği alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi konuları ele alındı.

Görüşmede, Özbekistan İçişleri Bakanı Pulat Bobojonov ve İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da hazır bulundu.​​​​​​​

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