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Oxford Sözlüğü yılın kelimesini seçti: Beyin çürümesi

Oxford Sözlüğü, sosyal medyanın gereksiz ve eğlencelik kullanımını ifade eden "beyin çürümesi"ni yılın kelimesi seçti.

Behlül Çetinkaya  | 02.12.2024 - Güncelleme : 02.12.2024
Oxford Sözlüğü yılın kelimesini seçti: Beyin çürümesi

Greater London

Oxford Sözlüğü, 6 aday sözcük arasından 37 binden fazla kişinin katılımıyla yılın kelimesini belirledi.

Sosyal medyayı eğlencelik ve gereksiz kullanma ile beyni uyuşturan içeriklerin sonsuza kadar kaydırılarak izlenmesini ifade eden "beyin çürümesi", bir senenin eğilimlerini ve ruh halini niteleyen yılın kelimesi seçildi.

İngilizcesi "brain rot" olan kelimenin sözlük anlamı, "Önemsiz ve zorlayıcı olmayan içeriklerin aşırı tüketimi sonucu kişinin zihinsel durumunun ve entelektüel halinin bozulması" olarak tanımlandı.

Sosyal medyada aşırı derecede kalitesiz içerikler tüketmenin yarattığı endişelerin 2024'te daha fazla önem kazandığı vurgulandı.

Yılın kelimesine aday gösterilen diğer sözcükler ise sosyal medyada sorumlu davranmayı ifade eden "ağırbaşlı", bir ürünün fiyatını talebe göre değiştirmeyi belirten "dinamik fiyatlandırma", bir konuda arka plan bilgisi olup kolektif anlatı haline gelen bilgi için kullanılan "lore", romantizm ve fanteziyi birleştiren kurgu türünü niteleyen "romantasy" ve yapay zekayla üretilmiş düşük kaliteli içerikler için kullanılan "slop" oldu.

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