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Dünya

OCHA Başkanı Grifftihs, güvenli tahıl sevkiyatı konusunda Türkiye'ye teşekkür etti

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, Türkiye'nin Ukrayna limanlarından güvenli tahıl sevkiyatı için gösterdiği çabalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mücahit Oktay   | 29.07.2022
OCHA Başkanı Grifftihs, güvenli tahıl sevkiyatı konusunda Türkiye'ye teşekkür etti Fotoğraf: Abdülhamid Hoşbaş/AA

New York

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Başkanlığını yürüten Griffiths, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, Ukrayna-Rusya arasındaki savaş nedeniyle Karadeniz'de sıkışan tahılın uluslararası pazara açılmasını mümkün kılan İstanbul Tahıl Anlaşması için "büyük çaba ortaya koyan" Türk yetkililere teşekkürlerini iletti.

Griffiths, "Türkiye'ye sonsuz teşekkürler. Bu proje Ankara'da, Genel Sekreter'in (Antonio Guterres) Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesiyle başladı ve tabii ki geçen gün İstanbul'da da birlikteydiler. Türkiye ve ordusuyla birlikte o merkezde (Müşterek Koordinasyon Merkezi) oturmak bizim için son derece önemli. Türkiye ve Türk ordusu tüm bu müzakerelerin merkezinde yer aldı ve bu üç aylık süre boyunca pek çok müzakere gerçekleştirdiler." ifadelerini kullandı.

"Profesyonel hayatımda hiçbir zaman bir anlaşmanın müzakere sürecinde böylesi bir deneyime tanık olmadım." diyen OCHA Başkanı, "etkin şekilde savaşta olan iki tarafa (Rusya ve Ukrayna) rağmen" anlaşma tamamlandığını, iki savaşan tarafın şu anda İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde aynı masada oturup anlaşmayı uygulamak için birlikte çalıştıklarını vurguladı.

Müşterek Koordinasyon Merkezi

Ukrayna ile Rusya arasında 24 Şubat'ta patlak veren savaş nedeniyle yük gemilerinin Ukrayna limanlarından çıkamaması sonucu dünyanın pek çok ülkesi tahıl kriziyle karşı karşıya kalmıştı.

İstanbul 13 Temmuz'da, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletlerden yetkililerin katılımıyla Ukrayna limanlarında sıkışan tahılın taşınmasını görüşmek üzere askeri bir toplantıya ev sahipliği yapmıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantının İstanbul'da ilgili tarafların temsilcilerinin yer alacağı bir koordinasyon merkezi kurulmasına karar verildiğini duyurmuştu.

Karadeniz'den güvenli gıda taşımacılığının tesisi için 22 Temmuz'da İstanbul Dolmabahçe Sarayı'ndaki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in huzurunda Ukrayna ve Rusya ile "İstanbul Tahıl Anlaşması" imzalanmıştı.

Karadeniz'den tahıl ürünlerinin emniyetli sevki için oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi 27 Temmuz'da İstanbul'daki Milli Savunma Üniversitesi yerleşkesinde faaliyete geçmişti.

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