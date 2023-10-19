OANA'dan Gazze'deki gazetecilerin güvenliği için çağrı
Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA), İsrail-Filistin çatışmasında gazetecilerin zarar görmesinin ardından, tüm kurum ve kuruluşlara gazetecilerin güvenliğinin sağlanması için tedbir alınması noktasında çağrıda bulundu.
Ankara
OANA'dan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de İsrail ile Filistinliler arasında devam eden krizin bölgedeki gazetecilerin güvenliğini tehdit edecek düzeye ulaştığı belirtilerek, "Gazeteciler olarak, karşı karşıya kaldığımız tüm zorluklara rağmen büyük bir özveriyle sadece görevimizi yerine getirdiğimiz için ağır bir şiddetin hedefi haline geliyoruz. İnsan haklarını ve uluslararası hukuku da gerçekten ihlal eden böyle bir eylemin mağduriyetinin hiçbir mazereti olamaz." ifadelerine yer verildi.
OANA olarak tüm gazetecilerin emniyeti ve güvenliği için mücadelelerini yineledikleri kaydedilen açıklamada, gazetecilerin hayatlarının kutsallığının vazgeçilmez görüldüğü de vurgulandı.
Açıklamada, OANA'nın bölgede çalışan gazetecilerin güvenliği konusunda derinden endişe duyduğu ifade edilerek, tüm saygın haber ittifakları için sahada görev alan gazetecilerin güvenliğinin çok önemli olduğu vurgulandı.
OANA, son olarak açıklamasında, tüm kurum ve kuruluşlara gazetecilerin güvenliğini sağlamak için en üst düzeyde tedbirler almaları noktasında çağrıda bulundu.
Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA) de dün yaptığı yazılı açıklamada, kriz bölgelerinde görev alan gazetecilerin güvenliğinin sağlanması için acil çağrı yapmıştı.
Güney Lübnan'da Reuters'tan bir kameramanın öldürüldüğü, AFP ve Al Jazeera'den gazetecilerin görevlerini yerine getirirken yaralandığı trajik olaydan sonra derin üzüntülerin dile getirilerek, olayın kınandığı belirtilen açıklamada, "Çatışan taraflara, İsrail içerisinde ve çevresindeki kriz bölgelerinde sahadan haber aktaran gazetecilerin güvenliğinin sağlanması için çağrıda bulunuyoruz." ifadesi yer almıştı.
AA Genel Müdürü Karagöz çağrıda bulunmuştu
Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, geçen hafta İsrail-Filistin çatışmasının yaşandığı bölgede gazetecilerin hedef alındığını belirterek devam eden çatışmalarda gazetecilerin güvenliğinin sağlanması için çağrıda bulunmuştu.
Karagöz, EANA, Akdeniz Haber Ajansları Birliği (AMAN), Balkan ve Güneydoğu Avrupa Haber Ajansları Birliği (ABNASE) ve OANA'ya gönderdiği mektupta, "İsrail ve Filistin arasında süren çatışma, bölgedeki gazetecilerin güvenliğini tehdit edecek seviyeye ulaştı." ifadesini kullanmıştı.
Karagöz, şunları kaydetmişti:
"Gazeteciler olarak, karşı karşıya kaldığımız tüm zorluklara rağmen gazetecilik görevimizi büyük bir özveriyle yerine getirdiğimiz için büyük bir şiddetin hedefi olduk. İnsan hakları ve uluslararası hukukun gerçek bir ihlali olan böyle bir eylemin kurbanı olmanın hiçbir gerekçesi olamaz. Anadolu Ajansı olarak biz, tüm gazetecilerin can ve mal güvenliği için mücadele etme kararlılığımızı yineliyor ve gazetecilerin hayatlarının kutsallığını vazgeçilmez görüyoruz."
AA olarak tüm ilgili ajans birlikleri için sahada görev yapan gazetecilerin güvenliğinin hayati önemini bir kez daha vurguladıklarını aktaran Karagöz, "Bu bağlamda tüm ajans birliklerini bu konudaki dayanışmalarını ve ortak duruşlarını göstermek için hep birlikte bir basın açıklaması yayımlamaya davet ediyoruz." çağrısında bulunmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.