Dolar
28.00
Euro
29.51
Altın
1,950.87
ETH/USDT
1,566.00
BTC/USDT
28,287.00
BIST 100
7,842.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’daki ABD Konsolosluğu önünde protesto gösterisi düzenleniyor
logo
Gündem, İsrail-Filistin çatışması

EANA'dan kriz bölgelerindeki gazetecilerin güvenliği için çağrı

Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA), İsrail-Filistin çatışmasında taraflara, kriz bölgelerinde sahadan haber aktaran gazetecilerin güvenliğinin sağlanması için çağrıda bulundu.

Tuğba Altun  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
EANA'dan kriz bölgelerindeki gazetecilerin güvenliği için çağrı

Ankara

EANA'dan yapılan yazılı açıklamada, kriz bölgelerinde görev alan gazetecilerin güvenliğinin sağlanması için acil çağrı yapıldı.

Güney Lübnan'da Reuters'tan bir video muhabirin öldürüldüğü, AFP ve Al Jazeera'den gazetecilerin görevlerini yerine getirirken yaralandığı trajik olaydan sonra derin üzüntülerin dile getirilerek olayın kınandığı belirtilen açıklamada, "Çatışan taraflara, İsrail içerisinde ve çevresindeki kriz bölgelerinde sahadan haber aktaran gazetecilerin güvenliğinin sağlanması için çağrıda bulunuyoruz." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, "İsrail, Gazze ve Lübnan'dan habercilik yapan gazeteciler olmadan dünya, güvenilir bilgilere erişemez ve dezenformasyon kampanyalarına kolayca yem olur." ifadesine yer verildi.

AA Genel Müdürü Karagöz çağrıda bulunmuştu

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, geçen hafta İsrail-Filistin çatışmasının yaşandığı bölgede gazetecilerin hedef alındığını belirterek devam eden çatışmalarda gazetecilerin güvenliğinin sağlanması için çağrıda bulunmuştu.

Karagöz, EANA, Akdeniz Haber Ajansları Birliği (AMAN), Balkan ve Güneydoğu Avrupa Haber Ajansları Birliği (ABNASE) ve Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliğine (OANA) gönderdiği mektupta, "İsrail ve Filistin arasında süren çatışma, bölgedeki gazetecilerin güvenliğini tehdit edecek seviyeye ulaştı." ifadesini kullanmıştı.

Karagöz şunları kaydetmişti:

"Gazeteciler olarak, karşı karşıya kaldığımız tüm zorluklara rağmen gazetecilik görevimizi büyük bir özveriyle yerine getirdiğimiz için büyük bir şiddetin hedefi olduk. İnsan hakları ve uluslararası hukukun gerçek bir ihlali olan böyle bir eylemin kurbanı olmanın hiçbir gerekçesi olamaz. Anadolu Ajansı olarak biz, tüm gazetecilerin can ve mal güvenliği için mücadele etme kararlılığımızı yineliyor ve gazetecilerin hayatlarının kutsallığını vazgeçilmez görüyoruz."

AA olarak tüm ilgili ajans birlikleri için sahada görev yapan gazetecilerin güvenliğinin hayati önemini bir kez daha vurguladıklarını aktaran Karagöz, "Bu bağlamda tüm ajans birliklerini bu konudaki dayanışmalarını ve ortak duruşlarını göstermek için hep birlikte bir basın açıklaması yayımlamaya davet ediyoruz." çağrısında bulunmuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
EANA'dan kriz bölgelerindeki gazetecilerin güvenliği için çağrı
GSM operatörleri İsrail-Filistin çatışmasını aktaran Türk gazetecilere ücretsiz iletişim imkanı sağladı
Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin davada ara karar açıklandı
Bakan Uraloğlu'nun talimatıyla, İsrail-Filistin çatışmasını aktaran Türk gazetecilere ücretsiz iletişim imkanı
Gazze'deki hastane saldırısında krater oluşmaması "yaklaşma tapası" ile açıklanıyor

Benzer haberler

İsrail Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 678 Filistinliyi öldürdü

İsrail Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 678 Filistinliyi öldürdü

EANA'dan kriz bölgelerindeki gazetecilerin güvenliği için çağrı

İspanya Sosyal Haklar Bakanı, hükümetten İsrail ile diplomatik ilişkilerin askıya alınmasını istedi

Bakan Uraloğlu'nun talimatıyla, İsrail-Filistin çatışmasını aktaran Türk gazetecilere ücretsiz iletişim imkanı

Bakan Uraloğlu'nun talimatıyla, İsrail-Filistin çatışmasını aktaran Türk gazetecilere ücretsiz iletişim imkanı
Gazze'deki hastane saldırısında krater oluşmaması "yaklaşma tapası" ile açıklanıyor

Gazze'deki hastane saldırısında krater oluşmaması "yaklaşma tapası" ile açıklanıyor
İİT, Filistin halkına insani yardımların sağlanması için gerekli çabayı gösterme çağrısı yaptı

İİT, Filistin halkına insani yardımların sağlanması için gerekli çabayı gösterme çağrısı yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet