Dolar
27.99
Euro
29.58
Altın
1,950.19
ETH/USDT
1,563.90
BTC/USDT
28,625.00
BIST 100
7,744.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız.
logo
Dünya

Varşova'da "Türkiye-Polonya İlişkilerinde Son Yüzyıl 1923-2023" konferansı düzenlendi

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğinde "Türkiye-Polonya İlişkilerinde Son Yüzyıl 1923-2023" konferansı yapıldı.

Murat Temizer  | 19.10.2023 - Güncelleme : 19.10.2023
Varşova'da "Türkiye-Polonya İlişkilerinde Son Yüzyıl 1923-2023" konferansı düzenlendi Fotoğraf: Murat Temizer - AA

Varşova

Konferansın açılış konuşmaları, Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş ve Birinci Müsteşar, Misyon Şefi Yardımcısı Çağdaş Bilgin tarafından gerçekleştirildi.

Denktaş, konferansın düzenlenmesindeki katkıları dolayısıyla İstanbul ve Varşova üniversitelerine teşekkür ederek, Türkiye ve Polonya'nın sadece dost değil müttefik ülkeler olduğunu söyledi.

Bilgin de Türkiye ve Polonya'nın güçlü siyasi bağlarının yanı sıra ticari, askeri ve kültürel ilişkilerini sürdürdükleri, yüzyıllar öncesine dayanan müstesna bir dostluk bağını paylaştıklarını vurguladı.

Türkiye'nin "Üç Deniz Girişimi" gibi büyük ölçekli projeleri içeren bölgesel işbirliğinin geliştirilmesine büyük önem verdiğinin altını çizen Bilgin, "Birlikte çok daha fazlasını yapabileceğimizin ve bu konudaki karşılaştırmalı üstünlüklerimizi ve ihtiyaçlarımızı kullanarak birbirimizi tamamlayıp destekleyebileceğimizin bilincindeyiz." ifadesini kullandı.

Bilgin, turizm alanında Türkiye'nin Polonyalı turistler için en gözde destinasyonlardan biri haline geldiğine dikkati çekerek, geçen yıl 1,2 milyondan fazla Polonyalı turistin Türkiye'ye geldiğini ve bu yılın ilk 8 ayında da bu rakamın bir milyonu aştığını kaydetti.

İki ülkenin NATO çatısı altında güçlü askeri ittifak kurduğuna işaret eden Bilgin, şunları kaydetti:

"Kültürel ilişkilerimiz de ikili işbirliğimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu kültürel yakınlık, iki halk arasındaki köklü tarihi bağlardan kaynaklanmaktadır. Polonya'nın önde gelen milli şairi Adam Mickiewicz'in de ifade ettiği üzere Polonya'nın bölünmesini sadece Osmanlı Türklerinin tanımayı reddettiğini ve bağımsız bir Polonya'nın yeniden ortaya çıkışını tereddütsüz şekilde desteklediğimizi yinelemekten gurur duyuyorum.

Bu değişmez duruşumuz güçlü ilişkilerimizin temelini oluşturmaktadır. Polonya, güçlü bir ülke olarak bölgedeki yerini sağlamlaştırmıştır. Gelecek için önemli potansiyele sahip iki ülke Türkiye ve Polonya, geleneksel dayanışma ve karşılıklı saygıyı canlı tutarak, daha fazla kalkınma ve refah için kendi yollarında ilerlemeye devam edeceklerdir."

Konferansa, İstanbul Üniversitesi Leh Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hacer Topaktaş Üstüner'in yanı sıra çok sayıda Polonyalı ve Türk akademisyen katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden, ABD'deki İsrail karşıtı protestolara ilişkin açıklama
Türkiye'de öğrenim gören Filistinliler, Gazze'deki ailelerinin hayatından endişe ediyor
Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak
Şehit sözleşmeli onbaşı Alican Güneş, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Varşova'da "Türkiye-Polonya İlişkilerinde Son Yüzyıl 1923-2023" konferansı düzenlendi

Varşova'da "Türkiye-Polonya İlişkilerinde Son Yüzyıl 1923-2023" konferansı düzenlendi

Polonya'da ana muhalefet lideri Tusk'tan, Cumhurbaşkanı Duda'ya "göreve hazırız" mesajı

Uzmanlara göre, Polonya'da iktidarın "negatif seçim kampanyası" meclis çoğunluğunu kaybettirdi

Polonya'da kesin olmayan sonuçlara göre, sandıktan "muhalefet koalisyonu" çıktı

Polonya'da kesin olmayan sonuçlara göre, sandıktan "muhalefet koalisyonu" çıktı
Polonya'da kesin olmayan sonuçlara göre mevcut iktidar parlamentoda çoğunluğu sağlayamıyor

Polonya'da kesin olmayan sonuçlara göre mevcut iktidar parlamentoda çoğunluğu sağlayamıyor
Polonya'da genel seçim ve referandum için oy verme işlemi başladı

Polonya'da genel seçim ve referandum için oy verme işlemi başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet