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Dünya

Norveç'ten Ukrayna'ya F-16 gönderme kararı

Norveç'in, Hollanda ve Danimarka'nın ardından Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı verme kararı aldığı bildirildi.

Dildar Baykan Atalay  | 24.08.2023 - Güncelleme : 24.08.2023
Norveç'ten Ukrayna'ya F-16 gönderme kararı

Ankara

Norveçli yayın organları NRK ve TV2'nin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlerinde, Norveç'in Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı göndereceği belirtildi.

Konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Norveç, Hollanda ve Danimarka'nın ardından Ukrayna'ya bu uçakları gönderen 3. ülke olacak.

Öte yandan, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Ukrayna'ya resmi ziyaret gerçekleştiriyor.

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