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Dünya, Teknoloji

Google, AB'nin yeni kurallarına uyacak

Teknoloji şirketi Google, Avrupa Birliği'nin (AB) dijital platformlara yönelik yeni katı kurallarına uyacağını bildirdi.

Ata Ufuk Şeker  | 24.08.2023 - Güncelleme : 24.08.2023
Google, AB'nin yeni kurallarına uyacak

Brüksel

Google'ın Güvenilirlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Laurie Richardson, AB'nin yarın yürürlüğe girecek Dijital Hizmetler Yasası'na (DSA) ilişkin blog yazısı yayımladı.

AB'nin üye ülkelerdeki içerik düzenlemelerini uyumlu hale getirmek ve çevrim içi içerik denetimine yönelik özel süreçler oluşturmak üzere tasarlanan düzenlemeyi yürürlüğe alacağına işaret eden Richardson, yasanın pazar yerleri, uygulama mağazaları, çevrim içi video paylaşım platformları ve arama motorları gibi büyük ve farklı çevrim içi hizmetler için geçerli olacağını aktardı.

Richardson, Google'ın itimat ve güvenlik süreçlerinin çoğunu yeni kurallara göre uyarladığına, bazı hizmetlerin işleyişini yasanın özel gereksinimlerine uyacak şekilde değiştirdiğine dikkati çekti.

Google'ın DSA'nın hedeflerini karşılayan kişiler, süreçler, politikalar ve teknolojilere önemli yatırımlar yaptığını anlatan Richardson, içerik sorumluluğuna odaklanan güvenlik merkezi kurduklarını hatırlattı.

Richardson, bütün platformlarına ilişkin reklam şeffaflık merkezini, AB yasasının belirli hükümlerini yerine getirmek ve AB'de yayımlanan reklamların hedefine yönelik ek bilgiler sağlamak üzere genişleteceklerini belirtti.

Google hizmetleri hakkında kamuoyunu daha iyi bilgilendirmek üzere de çalışmalar yaptıklarını bildiren Richardson, Google arama motoru, YouTube, Google Haritalar, Google Play ve alışverişin uygulamada nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için araştırma yapanların veri erişimini artıracaklarını kaydetti.

Richardson, içerik denetleme kararlarına görünürlük sağlamak üzere değişiklikler yaptıklarını, kullanıcılara iletişime geçmek için farklı yollar sunan süreçleri güncellediklerini anlattı.

Yeni kurallar

AB kuralları kapsamında, Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren 45 milyondan fazla kullanıcısı olan büyük dijital platformlar, arama motorları ve alışveriş siteleri, 25 Ağustos'tan itibaren daha sıkı biçimde denetlenecek ve katı kurallara tabi olacak.

Yeni kurallara bu aşamada Alibaba, Amazon, Apple AppStore, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, eski adıyla Twitter olan X, Wikipedia, YouTube, Zalando, Bing ve Google'ın uyması gerekecek.

Listelenen dijital platformların, dezenformasyonu sınırlamaları, yasa dışı içeriği hızla kaldırmaları, reşit olmayanları internet ortamında daha fazla korumaları, riskleri azaltmaya yönelik adımlar atmaları ve dış denetime tabi tutulmaları şart olacak.

Kural ihlalinde bulunan dijital platformlara küresel cirolarının yüzde 6'sına varacak seviyede para cezaları uygulanacak. İhlallerin tekrarı durumunda söz konusu dijital platformların AB'deki faaliyeti bitirilebilecek.

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