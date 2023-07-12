Dolar
26.15
Euro
29.11
Altın
1,957.55
ETH/USDT
1,873.00
BTC/USDT
30,328.00
BIST 100
6,342.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Biden, Ukrayna'yı desteklemekte tereddüt etmeyeceklerini söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya karşı Ukrayna'yı desteklemeye devam etme konusunda tereddüt etmeyeceğini belirtti.

Islam Doğru  | 12.07.2023 - Güncelleme : 12.07.2023
Biden, Ukrayna'yı desteklemekte tereddüt etmeyeceklerini söyledi

New York

Biden, NATO Zirvesi'nin son gününde Vilnius Üniversitesinde Litvanyalılara hitap etti.

Finlandiya'nın NATO'ya en son katılan müttefik olmasından ve İsveç'le ilgili süreçte anlaşmaya varılmasından memnuniyetini dile getiren Biden, "Cumhurbaşkanı Erdoğan sözünü tuttu." dedi.

Biden, NATO'nun daha güçlü, daha enerji dolu ve tarihinde hiç olmadığı kadar birleşmiş durumda olduğunu belirterek, "Bu tesadüfen olmadı; Putin, toprak ve güç tutkusuyla Ukrayna'ya karşı acımasız savaşı başlattığında, NATO'nun dağılacağına bahse girmişti." diye konuştu.

Savaş başladığında Ukrayna'yı desteklemek için dünyayı harekete geçirdiklerini kaydeden Biden, desteğin devamı konusunda da "Tekrar söylüyorum, tereddüt etmeyeceğiz. Tereddüt etmeyeceğiz. Ukrayna'ya olan bağlılığımız zayıflamayacak. Ne kadar sürerse sürsün, bugün ve yarın, özgürlük için dik duracağız." ifadelerini kullandı.

Biden, küresel istikrar için Avrupa ile ABD arasındaki ilişkinin önemini yeniden teyit ederek, transatlantik ortaklığı yeni zirvelere taşıdıklarını belirtti ve güvenli bir Avrupa olmadan ABD'nin gelişebileceği fikrinin makul olmadığını kaydetti.

Pasifik'i özgür ve açık, müreffeh ve güvenli bir ortamda tutmak için bölgenin başlıca demokrasilerini işbirliği yapmaları için bir araya getirdiklerini ifade eden Biden, Atlantik ve Pasifik demokrasileri arasındaki bağlantıları derinleştirmek için çalıştıklarını savundu.

"İklim değişikliği insanlık için en büyük tehdit"

Biden, hiçbir ülkenin, iklim değişikliği ve küresel ekonomi gibi sorunları tek başına çözemeyeceğini belirterek, "Biliyorsunuz, varoluşsal tehdidi hızlandıran iklim değişikliğini fiilen ele alma yönündeki ortak iradenin neredeyse bir kısmıyız. Bu tehdit gerçek. Bu ciddi. Çok fazla zamanımız yok. İnsanlık için en büyük tehdit bu. Ve iklim değişikliğinin en kötü sonuçlarının geleceğimizi, çocuklarımızı ve torunlarımızı mahvetmesini ancak birlikte çalışarak önleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu nedenle elimizdeki araçları günümüzün ihtiyaçlarına daha iyi cevap verecek şekilde güncellememiz gerekiyor." diyen Biden, iklim felaketleri, salgın hastalıklar ve sınırları aşan çatışmaların, pek çok insanı geride bıraktığını ve yoksulluk ile istikrarsızlık sorunlarının üstesinden gelmeyi zorlaştırdığını belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Göktaş: Selden etkilenen illerimizin acil ve temel ihtiyaçları için 50 milyon liralık kaynak oluşturduk
Bakan Yerlikaya: Sellerden etkilenen 9 ile toplam 360 milyon 700 bin liralık ödenek gönderildi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "NATO Zirvesi" paylaşımı
Şanlıurfa'da kuduz tedavisi gören kişi hayatını kaybetti
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

Biden, Ukrayna'yı desteklemekte tereddüt etmeyeceklerini söyledi

Biden, Ukrayna'yı desteklemekte tereddüt etmeyeceklerini söyledi

BM Genel Sekreteri Guterres, tahıl anlaşması çabaları için Türkiye'ye "minnettar"

G7 ülkeleri, Ukrayna'ya destek için güvenlik çerçevesi sunan ortak bildiri yayımladı

Almanya Başbakanı Scholz, NATO Zirvesi'nin ittifak içindeki uyumu artırdığını söyledi

Almanya Başbakanı Scholz, NATO Zirvesi'nin ittifak içindeki uyumu artırdığını söyledi
Avustralya Başbakanı, Ukrayna'ya ilave 30 zırhlı askeri araç gönderecek

Avustralya Başbakanı, Ukrayna'ya ilave 30 zırhlı askeri araç gönderecek
Amerikalı uzman, NATO Zirvesi'ni Türkiye-ABD ilişkileri için "yeni bir başlangıç" olarak nitelendirdi

Amerikalı uzman, NATO Zirvesi'ni Türkiye-ABD ilişkileri için "yeni bir başlangıç" olarak nitelendirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet