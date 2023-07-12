Ukrayna ordusunun mayın temizleme grupları Donetsk bölgesinde görev başında
Ukrayna ordusu, Donetsk bölgesinde mayın temizlemesi yaparak Rus askeri güçlerine karşı başlattığı saldırıya devam ediyor.
Donetsk
Bazı mevzilerde Ukrayna güçlerince kontrolün sağlandığı Donetsk bölgesinde, Rusya ve Ukrayna orduları arasında şiddetli çatışmalar sürüyor.
Ukrayna ordusundan 35. Deniz Piyade Tugayı'nın da görev aldığı bölgede, bu tugaya bağlı Mühendis Destek Grupları cephede savaşan birliklere destek veriyor.
Mayın temizleme görevini yerine getiren gruplar, Ukraynalı askerlerin ilerlediği güzergahı güvenli hale getirerek, askeri kayıpların aza indirilmesi yönünde adımlar atıyor.
Bölgedeki çatışmaları takip eden Anadolu Ajansı (AA) ekibi, mayın temizleme çalışmalarını görüntüledi.
"Mayın imha eden askerlerimiz bu süreçte zarar görebiliyor"
Soyadını vermek istemeyen, 35. Deniz Piyade Tugayı'na bağlı mayın temizleme grubunun başındaki Vitaliy, AA muhabirine çalışmaları hakkında bilgi vererek, "Bazen piyade birlikleri ile birlikte hareket ediyoruz. Bazen de onlar mayınları tespit ederek bölgeyi işaretliyor ve bu konuda bize bilgi veriyor. Gelen emir doğrultusunda belirlenen bölgeye çıkıyoruz ve görevimizi yerine getiriyoruz." dedi.
İki grup halinde çalışmalarını yürüttüklerini aktaran Vitaliy, "Bir grup mayınlarla ilgileniyor, diğer grup ise bunlara güvenliği sağlıyor. Hem mayın temizlemek hem de açılan ateşe yanıt vermek oldukça zor. Dolayısıyla iki grup halindeyiz." diye konuştu.
Vitaliy, "Mayınlama süreci zamana bağlı. Düşman bir saat içinde yol ve tarlaya çeşitli türde mayınlar yerleştirebiliyor. Bu, çeşitli tuzaklar oluşturabilmek için yeterli bir zaman. Harkiv yönünde bunu gördük. Düşmanın elinde yeterince mayın vardı ancak zamanları çok yoktu. Yeterince zamanları olsaydı daha fazla mayın yerleştirebilirdi." ifadelerini kullandı.
Bu süreçte yaşadıkları zorlukları anlatan Vitaliy, "Hepimiz insanız ve hata yapabiliyoruz. Dolayısıyla mayın imha eden askerlerimiz bu süreçte zarar görebiliyor. Bazen görevini yerine getirirken topçu atışları altında kalabiliyor. Kendisini korumak için güvenli bir yere kaçmaya çalışırken mayına basabiliyor. Bu durumda bazıları hafif yararlanırken, bazıları uzuvlarını kaybedebiliyor." şeklinde konuştu.
"Bölgeye çok sayıda yerleştirilmiş durumda"
Mayın imha eden askerlerden Sergey de mayınların türleri hakkında şu bilgileri paylaştı:
"TM-62 tank ve askeri teçhizata karşı kullanılan mayındır. Üzerine bastın mı patlar. Bu tür mayının üzerine teçhizat denk gelirse yerinde kalıyor. Bu tür mayınlardan bölgeye çok sayıda yerleştirilmiş durumda. PMN-2 mayını ise piyadeler için korkunç rüya gibidir. Bunların sayısı da oldukça fazla. Bu mayına bastığında sakat kalabiliyorsun, bacağın dize kadar kopabiliyor. Maalesef bazı askerlerimiz bunlara denk geldi. PMN-4 mayını da aynı sonuçlara yol açabiliyor. Bunlar sıkça karşılaştığımız mayınlar."
Sergey, mayınların altında el bombalarının olabildiğini ve buna dikkat etmeye çalıştıklarını dile getirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.