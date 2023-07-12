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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin ardından basın toplantısı düzenliyor
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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Avustralya Başbakanı, Ukrayna'ya ilave 30 zırhlı askeri araç gönderecek

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin ardından bu ülkeye 30 zırhlı askeri araç daha göndereceklerini duyurdu.

Zeynep Katre Oran  | 12.07.2023 - Güncelleme : 12.07.2023
Avustralya Başbakanı, Ukrayna'ya ilave 30 zırhlı askeri araç gönderecek Fotoğraf: Diego Herrera Carcedo/AA

Ankara

The Age'in haberine göre, Başbakan Albanese, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında Zelenskiy ile görüştü.

Albanese, görüşmenin ardından Ukrayna’ya yönelik yeni askeri yardıma ilişkin gazetecilere bilgi verdi.

Ukrayna'nın savaşta kullanması için daha önce tahsis edilmiş 90 araca ek 30 zırhlı araç göndereceklerini açıklayan Albanese, böylece Ukrayna'ya yapılan zırhlı araç yardımının 120'ye, mali yardımın ise yaklaşık 890 milyon dolara çıkacağını ifade etti.

Albanese ayrıca ülkesinin Ukrayna'ya askeri ve mali destek vermeye devam edeceğini kaydetti.

Zelenskiy yardımlar için teşekkür etti

Zelenskiy de yaptığı açıklamada, Avustralya'nın askeri silah tedarik hattını korumak amacıyla Ukrayna'ya keşif uçağı ve 100 askeri personel gönderme taahhüdü için Albanese'e teşekkür etti.

Avustralya'nın ülkesiyle "omuz omuza" durmasından dolayı minnettar olduğunu söyleyen Zelenskiy, başta zırhlı araçlar olmak üzere yapılan askeri yardımın "hayati" ve "savaş alanında çok önemli" olduğunu ifade etti.

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