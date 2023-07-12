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Dünya

Fransa'da Ulusal Bayram nedeniyle 130 bin kolluk kuvveti görevlendirilecek

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 14 Temmuz Ulusal Bayramı kapsamında 130 bin kolluk kuvvetinin görevlendirileceğini belirtti.

Esra Taşkın  | 12.07.2023 - Güncelleme : 12.07.2023
Fransa'da Ulusal Bayram nedeniyle 130 bin kolluk kuvveti görevlendirilecek

Paris

Darmanin, İçişleri Bakanlığında yaptığı basın açıklamasında, Nanterre kentinde 27 Haziran'da Nael M. isimli gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından çıkan olaylarda 900 kolluk kuvveti ve itfaiye erinin yaralandığını söyledi.

14 Temmuz Ulusal Bayramı kapsamında düzenlenen etkinliklerin genellikle şiddet olaylarına sahne olduğunu dile getiren Darmanin, geçen sene bayram kapsamında 807 kişinin gözaltına alındığını, 749 aracın kundaklandığını ve 55 kolluk kuvvetinin yaralandığını kaydetti.

Darmanin, bu yıl çok sayıda şiddet olayının yaşandığı gecelerin ardından Ulusal Bayram'ın kutlanacağını, olayların yeniden patlak vermesinin önüne geçmek istediklerini dile getirdi.

Bu kapsamda, 13 ve 14 Temmuz'da Ulusal Bayram nedeniyle aralarında özel polis ve jandarma timlerinin de olduğu 130 bin kolluk kuvvetinin ve 34 bin itfaiye erinin görevlendirildiğini duyuran Darmanin, bayramda helikopter ve zırhlı araçların kullanılacağını belirtti.

Bakan Darmanin, bayram yaklaşırken havai fişek kullanımını azalttıklarını kaydederek 27 Haziran'dan bu yana çok sayıda havai fişek ele geçirildiğine işaret etti.

Valilere, büyük kentlerde 13 ve 14 Temmuz'da otobüs ve tramvay seferlerinin yerel saatle 22.00'den sonra durdurulması için talimat vereceklerini aktaran Darmanin, 2016'da jandarma aracında hayatını kaybeden siyahi genç Adama Traore için 15 Temmuz'da düzenlenecek gösterinin yasaklanacağı kaydetti.

Darmanin, Nael'i öldürülen polis için düzenlenmesi beklenen gösterinin de yasaklandığını ifade etti.

Nanterre'de 27 Haziran'da Nael'in polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından çıkan ve siyasi etkisini sürdüren olaylar nedeniyle resmi makamlar olayların yeniden patlak verme ihtimalinde tedirgin.

Geçen yıl 14 Temmuz Ulusal Bayramı kapsamında 125 bin kadar kolluk kuvveti görevlendirilmişti.

Adama Traore, jandarma aracında hayatını kaybetmişti

Traore, 2016'da kimlik kontrolü sırasında yaşanan gerilim sonrası karakola götürülmek üzere bindirildiği jandarma aracında hayatını kaybetmişti. Olayın ardından yapılan ilk açıklamalarda Traore'nin rahatsızlandığı ve ilk yardım ekibine teslim edildiği öne sürülmüştü.

Ancak Traore'nin doktor müdahalesinden önce jandarma aracında hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı.

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