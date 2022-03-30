Nijerya'nın simgesi Abuja Ulusal Cami'de ramazan hazırlıkları devam ediyor
Abuja Ulusal Cami İmamı Muhammed Kabir Adem, "Ramazanın ilk gününde teravih namazı için Bakara suresinden başlayarak son güne kadar hatim indireceğiz. Ayrıca ayın son 10 gününde itikaf yapılacak." dedi.
Abuja
Nijerya'da birlik ve İslam'ın sembolü olarak görülen Abuja Ulusal Cami'de, "on bir ayın sultanı" ramazan ayı için hazırlıklar devam ediyor.
Ramazan ayını karşılamak için caminin tadilat, boya ve süsleme çalışmaları devam ederken, teravih namazlarını kıldıracak hafızlar da son hazırlığını yapıyor.
Sokoto Sultanı'nın öncülüğünde Nijerya İslami İşler Yüksek Kurulu tarafından 1984 yılında inşa edilen cami, Abuja'nın 1991'de başkent ilan edilmesinin ardından aynı yıl ibadete açıldı.
Abuja Ulusal Cami, mimari yapısıyla ziyaretçilerin ilgi odağı olurken, cami kompleksinde günlük ibadetlerin yanı sıra eğitim ve ticaret alanlarında faaliyetler de yürütülüyor.
Ülkenin en büyük ve 60 bin metrekare alana kurulu olan camisinde 15 bin kişi toplu halde namaz kılabiliyor.
Kovid-19 salgını nedeniyle Nijerya'da son 2 sene ramazan buruk geçse de bu yıl hükümetin salgına karşı aldığı tedbirleri kaldırması sayesinde ülke genelinde ramazan hazırlıkları yapılıyor.
"Caminin onarılması ve süslenmesi devam ediyor"
Abuja Ulusal Cami İmamı Muhammed Kabir Adem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanın önemine işaret ederek bu mübarek ay için gereken hazırlıkların yapılmaya devam edildiğini belirtti.
Adem, caminin bir kısmının onarımının yapıldığını dile getirerek "Caminin tamamı temizlenecek. Ayrıca camide boya ve gereken süsleme çalışmaları devam ediyor." dedi.
Kovid-19 nedeniyle son iki senede camide ramazan etkinliği yapılmadığına işaret eden Adem, bu sene ramazanın Müslümanlar için farklı olacağını söyledi.
Adem, "Camide zaten 5 imam mevcut ayrıca ramazan için 3 hafız gelecek. Ramazanın ilk gününde teravih namazı için Bakara suresinden başlayarak son güne kadar hatim indireceğiz. Ayrıca ayın son 10 gününde itikaf yapılacak." ifadesini kullandı.
Ülkede ramazan ayında farklı bir atmosferin yaşandığını anlatan Adem, camide kadınlar için sabahları, erkekler için ikindi namazından sonra tefsir programı yapılacağını belirtti.
Adem, çocuklar için de Kur'an tilaveti, peygamberin sünnetlerini öğrenme gibi ayrı programların düzenleneceğini ifade etti.
Cami avlusunda iftar programları düzenlenecek
Adem, ülkede hayırseverlerin yardımlarıyla her gün cami avlusunda toplu iftar programları düzenleneceğini söyledi.
Ramazanın paylaşma ve yardımlaşma ayı olduğunun altını çizen Adem, bölgedeki yetimlere ve ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında da bulunulacağını kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.