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Dünya

Nijerya'da bu yıl seller nedeniyle 7 binden fazla kişi yerinden oldu

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA), ülkede bu yıl şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 7 binden fazla kişinin yerinden olduğunu bildirdi.

Adam Abu-bashal  | 11.08.2023 - Güncelleme : 11.08.2023
Nijerya'da bu yıl seller nedeniyle 7 binden fazla kişi yerinden oldu

Abuja

NEMA Planlama, Araştırma ve Tahmin Direktörü Fatima Kasim, yaptığı açıklamada, nisandan bu yana 10 eyalette toplam 34 bin 983 kişinin sellerden olumsuz etkilendiğini belirtti.

Kasim, şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 7 bin 353 kişinin yerinden olduğunu kaydederek 1679 evin yıkıldığını ve 866 hektar arazin tamamen hasar gördüğünü ifade etti.

Bugüne kadar 5 kişinin seller nedeniyle hayatını kaybettiğini aktaran Kasim, 75 kişinin yaralandığını söyledi.

Nijerya hükümeti, 2022'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 600'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Seller nedeniyle ülke ekonomisi 7 milyar dolar zarara uğramıştı.

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