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Kültür

Afrika'daki Hausa kraliyetinin simgesi: Rawani

Afrika kıtasının ikinci en büyük kabilesi Hausa toplumunun önde gelen liderlerinin kullandığı "Rawani" adı verilen türban halihazırda da yaygın olarak kullanılıyor.

Adam Abu-bashal  | 24.04.2023 - Güncelleme : 24.04.2023
Afrika'daki Hausa kraliyetinin simgesi: Rawani Fotoğraf: Zulyadain Isa Bello/AA

Abuja

Hausa dilinde türban anlamına gelen Rawani, başta Nijerya olmak üzere Gana, Nijer, Kamerun, Çad ve Togo gibi Batı Afrika ülkelerinde yaşayan Hausaların önem verdiği ve saygı duyduğu giysiler arasında bulunuyor.

Rawani, Hausa toplumunda kraliyet mensuplarının yanı sıra dini liderler ve saygı duyulan yaşlı kişiler tarafından da kullanılıyor.

Çeşitli örgü şekilleri olan Rawani'yi kraliyet mensupları, dini liderler ve yaşlılar farklı şekillerde bağlıyor, hepsinin bir anlamı bulunuyor.

Krallar ve kraliyet aileleri en büyük Rawani'yi takarken sırayla dini liderler ve yaşlar daha küçüklerini kullanıyor.

Rawaniler Hausa toplumunda prestiji simgeliyor

Hausa halkı dini etkinlikler, düğün ve kültürel festivaller gibi kutlamalarda geleneksel kıyafetlere daha fazla önem veriyor.

Rawaniler, Hausa toplumunda prestiji sembolize ediyor ve aynı zamanda sert hava koşullarına karşı koruma görevi görüyor.

Rawaninin ağzı ve burnu örten ve çeneye kadar uzanan kısmına "amawali", boynuza benzeyen kısımlarına ise "kunnuwa" deniliyor.

Türbanların stiller, kralların gideceği yerlerin anlam ve önemine göre değişiklik gösterebiliyor.

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