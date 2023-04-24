Afrika'daki Hausa kraliyetinin simgesi: Rawani
Afrika kıtasının ikinci en büyük kabilesi Hausa toplumunun önde gelen liderlerinin kullandığı "Rawani" adı verilen türban halihazırda da yaygın olarak kullanılıyor.
Abuja
Hausa dilinde türban anlamına gelen Rawani, başta Nijerya olmak üzere Gana, Nijer, Kamerun, Çad ve Togo gibi Batı Afrika ülkelerinde yaşayan Hausaların önem verdiği ve saygı duyduğu giysiler arasında bulunuyor.
Rawani, Hausa toplumunda kraliyet mensuplarının yanı sıra dini liderler ve saygı duyulan yaşlı kişiler tarafından da kullanılıyor.
Çeşitli örgü şekilleri olan Rawani'yi kraliyet mensupları, dini liderler ve yaşlılar farklı şekillerde bağlıyor, hepsinin bir anlamı bulunuyor.
Krallar ve kraliyet aileleri en büyük Rawani'yi takarken sırayla dini liderler ve yaşlar daha küçüklerini kullanıyor.
Rawaniler Hausa toplumunda prestiji simgeliyor
Hausa halkı dini etkinlikler, düğün ve kültürel festivaller gibi kutlamalarda geleneksel kıyafetlere daha fazla önem veriyor.
Rawaniler, Hausa toplumunda prestiji sembolize ediyor ve aynı zamanda sert hava koşullarına karşı koruma görevi görüyor.
Rawaninin ağzı ve burnu örten ve çeneye kadar uzanan kısmına "amawali", boynuza benzeyen kısımlarına ise "kunnuwa" deniliyor.
Türbanların stiller, kralların gideceği yerlerin anlam ve önemine göre değişiklik gösterebiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.