Dolar
33.58
Euro
36.69
Altın
2,421.15
ETH/USDT
2,692.20
BTC/USDT
61,096.00
BIST 100
10,098.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu çok sayıda kişi yaralandı
logo
Dünya

Nijerya'da Lassa ateşi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 163'e çıktı

Nijerya'da hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi nedeniyle ölenlerin sayısı 163'e yükseldi.

Adam Abu-bashal  | 09.08.2024 - Güncelleme : 09.08.2024
Nijerya'da Lassa ateşi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 163'e çıktı

Abuja

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, Lassa ateşi salgınının, başkent Abuja'nın yanı sıra 34 eyalette yayılmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, bu süre zarfında salgın nedeniyle yaşamını yitiren sayısının 163'e ulaştığı kaydedildi.

Nijerya hükümeti, hastalığın tedavisi için 3 ilaç belirlendiğini duyurmuştu.

Her yıl kurak dönemin yaşandığı kasım ve mayıs aylarında artan Lassa ateşi salgınında 2023'te 1227 vaka tespit edilmiş, 219 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya'da salgına ilk olarak 1969'da Borno eyaletinde rastlanmıştı

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyarıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
"Gürz-5" operasyonlarında bölücü terör örgütünün kullandığı 76 sığınak ve barınma alanı imha edildi
Ankara'da yolcu otobüsünün köprü ayağına çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
General ve amirallerin ataması Resmi Gazete'de
SGK'dan, GSS prim borçlarına ilişkin "yanıltıcı IBAN numaralı SMS'ler" hakkında uyarı

Benzer haberler

Nijerya'da Lassa ateşi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 163'e çıktı

Nijerya'da Lassa ateşi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 163'e çıktı

Petrol zengini Nijerya, petrol ürünlerinin ithalatına aylık 600 milyon dolar harcıyor

Nijerya'nın Rann bölgesinde eşekler günlük hayatın vazgeçilmezleri arasında

Nijerya'da hayat pahalılığına karşı düzenlenen protestolarda 17 kişi öldü

Nijerya'da hayat pahalılığına karşı düzenlenen protestolarda 17 kişi öldü
Nijerya'da hayat pahalılığına karşı protestolar düzenlendi

Nijerya'da hayat pahalılığına karşı protestolar düzenlendi

Nijerya'da kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 156'ya yükseldi

Nijerya'da kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 156'ya yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet