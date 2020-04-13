New York'ta Kovid-19 ölümleri 10 bini geçti
New York'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini geçti.
New York
ABD'de koronavirüs salgınının merkezi New York'ta vaka sayısı bütün ülkeleri geride bırakırken, ölü sayısı da artmaya devam ediyor.
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New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, eyalette son 24 saatte 671 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve toplam ölü sayısının 10 bin 65'e ulaştığını söyledi.
Cuomo, hastaneye yatış oranlarında ve yoğun bakım ünitelerindeki hasta sayısında son birkaç gündür düşüş yaşandığını ancak 'günde 2 bin kişinin hastanelere başvurmaya devam ettiğini bildirdi.
Vali Cuomo, salgında artış gösteren yayılma grafiğinde ise düzleşme eğilimi gözlemlendiğini ama Kovid-19 salgınının kısa vadede bitecek gibi görünmediğini ifade etti.
Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD genelinde 558 bin 526 kişi Kovid-19'a yakalanırken, 22 bin 154 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.