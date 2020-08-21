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Bilim Teknoloji, Koronavirüs

BioNTech: Veriler olumlu olursa ekimde Kovid-19 aşısı için onay başvurusu yapılacak

BioNTech'in koronavirüse karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşının araştırmalarının başarılı olması halinde ekimde onay için başvurulacağı teyit edildi.

Bahattin Gönültaş   | 21.08.2020
BioNTech: Veriler olumlu olursa ekimde Kovid-19 aşısı için onay başvurusu yapılacak

Berlin


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech tarafından yapılan açıklamada, aşıya yönelik ABD ve Almanya'daki laboratuvarlarda gerçekleştirilen denemelerinden gelen verilerin analiz sürecinin devam ettiği belirtildi. 

BNT162b1 adlı aşı adayının 11 bin katılımcıya uygulandığı bildirilen açıklamada, katılımcıların yüzde 20'sinde hafif ve orta ateşle karşılaşıldığı aktarıldı.

Açıklamada, şirketlerin, aşıya yönelik klinik denemelerin başarılı olması halinde en erken ekimde ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) gibi kurumların onayına başvuracağı belirtilerek, onayın gelmesinin ardından 2020 sonuna kadar küresel olarak 100 milyon adet aşı üretileceği aktarıldı.

BioNTech açıklamasında, şirketlerin, 2021 yılı sonuna kadar yaklaşık 1,3 milyar doz aşıyı daha üretmeyi planlandığı da belirtildi.

BioNTech ve Pfizer temmuzda yaptıkları açıklamada, Kovid-19 aşısının ekim ayında hazır olabileceğini ifade etmişlerdi.

169 aşı projesi

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Kovid-19'a karşı 169 aşı projesi bulunuyor. Bunların sekizi düzenleyici onayı için son aşamada (phase 3) yer alırken, 30’u da "klinik deney" aşamasında bulunuyor.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelinde vaka sayısı 22 milyon 256 bini aşarken, 782 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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