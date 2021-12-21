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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 807 bin 952'ye çıktı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1515 artışla 807 bin 952'ye yükseldi.

Mücahit Oktay   | 21.12.2021
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 807 bin 952'ye çıktı

New York

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 253 bin 958 artışla 51 milyon 100 bin 799'a çıktı.

Son 24 saatte 1515 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 807 bin 952'ye ulaştı.

California 5 milyon 226 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti yaklaşık 4 milyon 442 bin vakayla Texas ve 3 milyon 782 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 75 bin 826 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Texas'ta 75 bin 99'a ulaştı, Florida'da ise 62 bin 264 oldu.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 77,4'üne en az bir doz, yüzde 65,4'üne iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 29,8'ine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 241 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 204 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 60 milyonun üzerinde kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

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