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Koronavirüs

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 3 bin 957'ye ulaştı

Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 tedavisi tamamlanan 511 kişi daha taburcu edilerek toplam sayı 3 bin 957'ye ulaştı.

Barış Kılıç,Abdullah Yasin Güler   | 13.04.2020
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 3 bin 957'ye ulaştı Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

Ankara

Türkiye'de son 24 saatte 4 bin 93 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu, 98 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 61 bin 49, can kaybının 1296'ya ulaştığı açıklandı.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 34 bin 456 test yapıldı. Bu kapsamda 4 bin 93 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. 

Son 24 saatte 98 hasta vefat etti, 511 hasta iyileşti.

Toplam test sayısı 410 bin 556, toplam vaka sayısı 61 bin 49, toplam vefat sayısı 1296, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1786, toplam entübe hasta sayısı 1063, toplam iyileşen hasta sayısı 3 bin 957 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, test sayısının yakında 500 bine ulaşacağına dikkati çekerek, "Artan test sayısına kıyasla beklenen vaka sayısındaki artış, hız olarak azalmaktadır. Erken tanı ve tedavi, iyileşen hasta sayımızı artırıyor." bilgisini verdi.

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