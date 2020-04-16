New York'ta Kovid-19 kısıtlamaları 15 Mayıs'a kadar uzatıldı
New York'ta Kovid-19 salgını nedeniyle ''evde kal'' talimatı ve zorunlu olmayan iş yerlerinin kapatılması gibi kısıtlamalar, 15 Mayıs'a kadar uzatıldı.
New York
New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, eyalette yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden getirilen kısıtlamaların 1 ay daha uzatılacağını söyledi.
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Vaka, hastaneye yatış ve suni solunum cihazlarına bağlı hastaların sayısındaki düşüşün devam ettiğine dikkati çeken Cuomo, son 24 saatte New York'ta 606 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
New York'ta bir ayda 500 bin Kovid-19 testi yapıldı
Cuomo, salgının kontrol altına alınabileceğini ama aşı bulunmadan sona ermeyeceğini ifade etti.
Son bir ayda 500 bin Kovid-19 testi yapıldığını kaydeden Cuomo ancak 19 milyon kişinin bulunduğu New York'ta bu sayının yeterli olmadığını ve daha fazla test yapılması gerektiğini söyledi.
ABD genelinde Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, 640 bin 291 kişi Kovid-19'dan etkilendi, 31 bin 15 kişi hayatını kaybetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.