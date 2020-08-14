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Ekonomi

Kamp sandalyesi satışları Kovid-19 salgınıyla katlandı

Sosyal mesafe kuralı nedeniyle kalabalıktan uzak vakit geçirmek isteyenlerin talebi nedeniyle katlanabilir kamp sandalyesi satışlarında önemli oranda artış yaşandığı belirtildi.

Yusuf Şahbaz   | 14.08.2020
Kamp sandalyesi satışları Kovid-19 salgınıyla katlandı Fotoğraf: Ömer Evren Atalay/AA

İzmir

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kamp sandalyelerinin üretimi ve satışlarında önemli oranda yükseliş yaşanıyor.

Tüm dünyaya yayılan salgın nedeniyle insanların hayatında köklü değişiklikler meydana geldi. Salgından etkilenen sektörlerin başında gelen turizmde artık tatilciler, kitle turizmi yerine daha izole alternatifleri tercih etmeye başladı.

Bungalov, villa ve butik otellere talep arttı, çadır ve karavan kamplarında pandemi nedeniyle boş yer bulmak zorlaştı.

Kampın vazgeçilmezi olan katlanabilir sandalyelerin satışlarında da artış yaşandı.

Sadece kamp için değil doğada oturmak, piknik yapmak için vatandaşlar, kamp sandalyesine yönelince üreticiler talebe yetişmekte zorlandı.

"Talebe yetişemiyoruz"

İzmir'de yaklaşık 20 yıldır kamp sandalyesi üreten Eren Madeni Eşya Yönetim Kurulu Başkanı Murat Eren, satışların ilk defa bu kadar arttığını söyledi.

Salgın nedeniyle sosyal mesafe kavramının insan hayatına girdiğine işaret eden Eren, "İnsanlar tesislerden, kalabalık ortamlardan uzak vakit geçirmek, hava almak istiyorlar. Bu bizim sandalye satışlarımızı artırdı. Geçen seneye göre satışlarımızda yüzde 300 gibi artış var. Sadece bizde değil bu işi yapan herkes aynı şeyi söylüyor. Talebe cevap veremiyoruz." diye konuştu.

Önceki yıllarda ağırlıklı olarak sahil kesimindeki illerde satış yaptıklarını belirten Eren, bu yıl ise Türkiye'nin 81 ilinden talep geldiğini dile getirdi.

Sadece kamp, piknik gibi alanlarda değil vatandaşların evinin balkonunda bile kamp sandalyesi kullandığını vurgulayan Eren, şöyle konuştu:

"Pandemi nedeniyle yerli üretimde de çok büyük artışlar oldu. Normalde Türkiye'de yıllık 2,5 - 3 milyon adet satış yapılıyordu. Önceden bunun büyük bir kısmı ithaldi. Ancak hem talebin artması hem de yurt dışından ürün tedarikinde sıkıntı olmasıyla yerli üretimde çok ciddi artışlar var."

"Artı 40 kişi istihdam edildi"

Büyük zincir mağazalara üretim yaptıklarını, bazı ürünlerin satışını da internet üzerinden gerçekleştirdiklerini anlatan Eren, satışların artarak devam etmesini beklediklerini dile getirdi.

Salgın nedeniyle bazı iş yerlerinde işten çıkarmalar duyduklarını aktaran Eren, "Bizde ise durum tam tersi. Daha çok istihdam sağladık. Yaklaşık 40 kişiyi işe aldık bu süreçte." dedi. 

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Kamp sandalyesi satışları Kovid-19 salgınıyla katlandı

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