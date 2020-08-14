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Spor, Futbol, Koronavirüs

Fenerbahçe'de koronavirüs sonuçları pozitif olan isimlerin ikinci testi negatif çıktı

Fenerbahçe'de Kovid-19 testleri pozitif çıkan futbolcunun ve teknik ekip çalışanının ikinci testi negatif çıktı.

Ercan Doğan   | 14.08.2020
Fenerbahçe'de koronavirüs sonuçları pozitif olan isimlerin ikinci testi negatif çıktı

İstanbul

Fenerbahçe'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan futbolcunun ve teknik ekip çalışanının ikinci testinin negatif çıktığı duyuruldu.

  • Fenerbahçe'de 1'i futbolcu 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde dün tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlara yapılan Kovid-19 tanı testinde pozitif çıkan oyuncu ile teknik ekip çalışanının ikinci test sonuçlarının negatif olduğu bildirildi.

Her iki ismin tedbir amaçlı izolasyon süreçlerinin devam edeceği kaydedildi.

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