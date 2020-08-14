Fenerbahçe'de koronavirüs sonuçları pozitif olan isimlerin ikinci testi negatif çıktı
Fenerbahçe'de Kovid-19 testleri pozitif çıkan futbolcunun ve teknik ekip çalışanının ikinci testi negatif çıktı.
İstanbul
Fenerbahçe'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan futbolcunun ve teknik ekip çalışanının ikinci testinin negatif çıktığı duyuruldu.
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Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde dün tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlara yapılan Kovid-19 tanı testinde pozitif çıkan oyuncu ile teknik ekip çalışanının ikinci test sonuçlarının negatif olduğu bildirildi.
Her iki ismin tedbir amaçlı izolasyon süreçlerinin devam edeceği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.