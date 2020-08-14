İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 169 kişi hayatını kaybetti
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 169 artarak 19 bin 331'e yükseldi.
Istanbul
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 169 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 501 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.
Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 19 bin 331'e, vaka sayısının da 338 bin 825'e çıktığını aktardı.
Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 956'sının durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen sayısının 293 bin 811'e ulaştığı bilgisini verdi.
Bakanlık Sözcüsü Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının ise bugün itibarıyla 2 milyon 812 bin 488 olduğunu kaydetti.
İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.